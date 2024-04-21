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Dünya Hamaney'den İran ordusuna mesaj! 'Geri adım atmayın'
Dünya

Hamaney'den İran ordusuna mesaj! 'Geri adım atmayın'

Yeniakit Publisher
2024-04-21 17:33:00 - 2024-04-21 17:46:46
Hamaney'den İran ordusuna mesaj! 'Geri adım atmayın'

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanları ile bir araya geldiği toplantıda İran ordusuna, "Geri adım atmayın" mesajı verdi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanları ile başkent Tahran'da bir araya geldi. Hamaney görüşmede, Silahlı Kuvvetleri ve Devrim Muhafızları Ordusu'na İsrail ile yaşanan son gerilim ve İsrail'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda göstermiş oldukları başarılar nedeniyle teşekkür etti.

Hamaney, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin değerlendirmesinde, "Önemli olan kaç füze atıldığı veya kaçının isabet ettiği değildir. Önemli olan silahlı kuvvetlerin ve İran milletinin uluslararası alanda bunu yapabilecek iradeyi göstermesidir” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin askeri alanda gelişmeye devam etmesi gerektiğini vurgulayan Hamaney, "Bir an dahi durmamalıyız çünkü duraksamak geriye gitmek anlamına gelir. Bu nedenle askeri teknolojilerde gelişimi sürdürmeli ve düşmanın teknik ve yöntemlerini tanımaya yönelik çabaları devam ettirmeliyiz” dedi.

Yaşanan farklı hadiselerin beraberinde kayıplar ve kazanımlar getirdiğine vurgu yapan Hamaney, “Alınacak önlemler ile kayıpları azaltmak ve kazanımları arttırmalıyız. Silahlı Kuvvetler yaşanan son olaylarda bunu çok iyi başardı” şeklinde konuştu.

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