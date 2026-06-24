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Oktay Kaynarca'dan yürek burkan itiraf: En büyük pişmanlığını açıkladı!

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Oktay Kaynarca'dan yürek burkan itiraf: En büyük pişmanlığını açıkladı!

Son olarak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen usta oyuncu Oktay Kaynarca son yaptığı itirafla sosyal medyada gündem oldu.

#1
Foto - Oktay Kaynarca'dan yürek burkan itiraf: En büyük pişmanlığını açıkladı!

Oktay Kaynarca, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Oktay Kaynarca'dan yürek burkan itiraf: En büyük pişmanlığını açıkladı!

Geçmişte iki evlilik yapan bu evlilikten çocukları bulunmayan ünlü oyuncu, söyledikleriyle gündem oldu.

#3
Foto - Oktay Kaynarca'dan yürek burkan itiraf: En büyük pişmanlığını açıkladı!

İşte uzun zamandır bekar takılan 61 yaşındaki Oktay Kaynarca'dan erken yaşta evlilik ve çocuk sahibi olmak üzerine dikkat çeken açıklamalar:

#4
Foto - Oktay Kaynarca'dan yürek burkan itiraf: En büyük pişmanlığını açıkladı!

"ERKEN YAŞTA EVLENİLMELİ" "Evlenmek ve çocuk yapmak bence erken yaşlarda kesinlikle yapılması gereken bir şey.

#5
Foto - Oktay Kaynarca'dan yürek burkan itiraf: En büyük pişmanlığını açıkladı!

"ÇOCUĞUNUZ MUTLAKA OLSUN" Yani benim çocuklarım olsaydı, ben 20 yaşında evlenin derdim. Evlenin, hayat sizi nereye eviriyorsa, nereye taşıyorsa oraya kadar gidin ama kalabiliyorsanız tabii ki evli kalın ama hani hayat devam etmeyebilir. Ama çocuklarınız olsun derdim. Ben hep onu söylüyorum, Allah'ı güldürmek istiyorsan planlarından bahset.

#6
Foto - Oktay Kaynarca'dan yürek burkan itiraf: En büyük pişmanlığını açıkladı!

"HALA ÇOCUĞUM OLSUN İSTİYORUM" Belli olmaz, hayat bilmiyorum, hala çocuğum olsun istiyorum tabii ama bakalım, kısmet. Bugünkü aklım olsaydı çok çocuk yapardım, sahiden beş-altı tane çocuk yapardım.

#7
Foto - Oktay Kaynarca'dan yürek burkan itiraf: En büyük pişmanlığını açıkladı!

"6 ÇOCUĞUM OLURDU" Çünkü o kadar çok hayatın telaşına kapılıp bir şeylerle uğraşıyoruz ki, o kadar çok şeyle uğraştıktan sonra geriye dönüp bakıyoruz.

#8
Foto - Oktay Kaynarca'dan yürek burkan itiraf: En büyük pişmanlığını açıkladı!

O kadar çok şeye vakit ayırmak yerine belki çocuklara vakit ayırsam, mesela sağlıklı beş-altı tane çocuk büyütmüş olurdum düşünsene. Yani onlarla uğraşıyor olmak da çok keyifli bir şey. Yani hala iş işten geçmiş değil tabii.

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