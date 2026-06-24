Oktay Kaynarca'dan yürek burkan itiraf: En büyük pişmanlığını açıkladı!

"ÇOCUĞUNUZ MUTLAKA OLSUN" Yani benim çocuklarım olsaydı, ben 20 yaşında evlenin derdim. Evlenin, hayat sizi nereye eviriyorsa, nereye taşıyorsa oraya kadar gidin ama kalabiliyorsanız tabii ki evli kalın ama hani hayat devam etmeyebilir. Ama çocuklarınız olsun derdim. Ben hep onu söylüyorum, Allah'ı güldürmek istiyorsan planlarından bahset.