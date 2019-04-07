Hamaney'den Irak'a ABD çağrısı: Askerleri bir an önce çıkar!

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'a iki günlük resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'den, ABD askerlerinin "mümkün olan en çabuk sürede" Irak'ı terk etmesini sağlamasını istedi.

İran medyasına göre ikilinin görüşmesinde Hamaney Irak Başbakanı'na "Amerikalıların askerlerini Irak'tan geri çekmesini bir an önce sağlamalısın. Çünkü onları uzun süreli askeri varlık gösterdikleri ülkelerden çıkarmak zor oluyor." dedi. Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de görüşmede hazır bulunduğu belirtildi.

"ABD Irak'ta hükümet kurmayı planlıyor"

İran'ın dini lideri, Irak Meclisi, hükümeti ve siyaset adamlarının ABD'nin gözünde makbul olmadığını ve Washington'ın onları siyaset sahnesinden silmeyi planladığını dile getirdi. ABD'nin sadece askeri olarak Irak'ta kalmayı hedeflemediğine işaret eden Hamaney, "Washington yönetiminin bu ülkede uzun süre kalmayı ve işgalin ilk yıllarındaki gibi bir hükümet kurmayı planladığını" ifade etti.

"Çıkarlarına aykırı görüyorlar"

ABD ve Suudi Arabistan'ın gerçek niyetlerinin birbirinden farklı olduğunu söyleyen Hamaney sözlerini şöyle sürdürdü: "DAEŞ Musul'u işgal edince bu ülkeler onlara silah ve teçhizat gönderiyordu. DAEŞ yenilince Irak'ın dostu olduklarını dile getirmeye başladılar. ABD ve onun bölgedeki uzantıları, Irak'ın ulaştığı mevcut demokrasiyi, yönetimdeki siyasi hareketleri ve yöneticileri kendi çıkarlarına aykırı olarak görüyorlar."

"Yaptırımlara bağlı olmayacağız"

Abdulmehdi de İran ordusu ve halkının sürekli olarak yanlarında durduğunu ve DAEŞ da bu sayede yendiklerini belirterek, "Irak ile İran ilişkileri tarihidir ve ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarına hiçbir zaman bağlı olmayacağımızı ilan ettik." ifadelerini kullandı.