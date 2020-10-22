Hamaney “ABD üslerine saldırıyı durdurun”

Münübe Yılmaz

İran’ın dini lideri Hamaney, İngiltere’nin tavsiyesini dinleyerek, Irakta’ki ABD üslerine saldırıların durdurulması için talimat verdi. Bağdad’daki ABD konsolosluğu başta olmak üzere pek çok ABD üssünü son üç aydır hedef alan İran, ciddi bir zarara sebebiyet vermese de en son BM ve İngiliz konvoyunu vurmuştu. Saldırılar ile ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun İran’ı tehdit eden sözleriden sonra İngiltere’nin tavsiyesine uyan İran yönetimi, Irak başbakanı ile bağlantıya geçerek saldırıların durdurulacağına dair söz verdi. Tahran yönetimine yakınlığı ile bilinen Irak cumhurbaşkanı Barham Salih, özellikle ÇOVİD ve petrol fiyatlarından dolayı ekonomik kriz ile karşı karşıya kalan İran’ın, uluslararası platformda kendisine verilen tavsiyeleri dinlediğini ve saldırıları durdurma kararı aldığını aktardı. “İran müttefiklerin önemli tavsiyeler aldı ve sonunda attığı adımların daha büyük bedelleri olmaması için saldırıları durdurma kararı aldı” açıklamasında bulunan Salih, İran’ın yaptığı saldırıların Irak yönetiminin geleceğini de tehdit ettiğini ve İran’ın bunun sanuçlarını kaldıramayacağını ifade etti. İran’ın bu kararı almasında İngiltere’nin büyük etkisi olduğu biliniyor.