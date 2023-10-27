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Kadın - Aile Hamam böceklerine ev yapımı çözüm: hemen ama hemen olsun istiyorsanız! En basit yöntemi ile savaşın!
Kadın - Aile

Hamam böceklerine ev yapımı çözüm: hemen ama hemen olsun istiyorsanız! En basit yöntemi ile savaşın!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 21:13:00 - 2023-10-27 22:01:34
Hamam böceklerine ev yapımı çözüm: hemen ama hemen olsun istiyorsanız! En basit yöntemi ile savaşın!

Evde hamam böceği ile karşılaştıysanız, o zaman onların gerçekten nasıl bir baş belası olduğunu biliyorsunuzdur! Bu yazımızda onları evinizden uzaklaştıracak ev yapımı doğal bir çözüm önerimiz var.

Son derece iğrenç ve kovulmaları o kadar zor olabilirler ve evin her yerinde görünmeye devam ederler ve gece boyunca karanlık yerlerde saklanırlar. Görmenin korkutucu ve iğrenç olmasının yanı sıra, Hamam böcekleri çeşitli tehlikeli hastalıkları da taşıyabilirler.

Piyasada hamam böceklerinden kurtulmak için kullanılmak üzere sunulan çok sayıda ürün vardır, ancak bunlar, sağlığı tehlikeye sokan ve kalıcı sonuçlar vermeyen zararlı kimyasallarla dolu ve pahalı ürünlerdir.

Bu nedenle, evinizdeki hamam böceklerini ortadan kaldırmak için doğal ve güvenli bir yolu sizlere öneriyoruz.

Boraks ve Şeker

Hamam böceklerini ortadan kaldırmak ve kötü böcekleri evinizden uzak tutmak söz konusu olduğunda Boraks kesinlikle bir “zorunluluktur”.

Peki bunu nasıl yaparız?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Boraks, böceklerin dış kabuğunu tam anlamıyla susuzlaştırır ve sindirim sistemini tahrip eder. Sonunda, böcekler ölür ve eviniz yine böceklerden arınmış olur.

Şeker ekleyerek boraks bombasını daha da güçlendirin. Hamam böceği şekerin tatlılığı sayesinde çekilir, bu da onları tuzağa düşürmemizi kolaylaştırır.

Boraks ve şekeri 3: 1 oranında birleştirin. Etkilenen bölgelere karışımı yayın ve bunu yaparken eldiven giymeyi unutmayın.
Ertesi sabah, ölü hamam böceklerinin etrafta uzandığını göreceksiniz ve tek yapmanız gereken şey onları toplayıp çöpe atmaktır. Birkaç gün sonra aynı şeyi yapın. Hamam böceklerinden kısa zamanda kurtulmuş olacaksınız.

Bazıları boraks yerine kabartma tozu veya borik asit kullanmayı tercih eder.

Diğer öneri ise: Hamam böceklerinden kurtulmak için, sabunlu su oldukça etkilidir. Bir sprey şişesine sıvı sabun veya duş jeli dökün. 

Dikkat: Küçük çocuklarınız veya evcil hayvanlarınız varsa Hamam böceğini yok eden bu kombinasyonu kullanmaktan kaçının.

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