Hama katliamı unutulmadı!

Katil Esed rejimi, 2011 yılından bu yana iç savaşın pençesindeki Suriye’de yaklaşık 400 bin kişinin hayatını kaybetmesine, 3 milyon kişinin yaralanmasına, 1 milyon kişinin sakat kalmasına yol açtı. İç savaştan dolayı yaklaşık 15 milyon kişi mülteci durumuna düşerken, 37 yıl önce baba Esed’in yaptığı ve 40 bin kişinin öldürüldüğü Hama katliamı da hafızalardaki tazeliğini koruyor.

800 bin Hamalı mülteci oldu!

Tam 37 yıl önce bugün başlayan ve 21 gün süren Hama katliamında 40 bin’i aşkın Suriyeli hayatını kaybetti, 800 bin Hamalı da mülteci oldu.

İşte bu büyük katliamın yaşandığı 2-23 Şubat 1982 Hama katliamının yıldönümünde Beşşar Esed komutasındaki Suriye ordusuna ait helikopterlerin Halep kentine “varil bombalarıyla” düzenlediği saldırıda 165 kişi öldü. Yine Suriye’de başlayan iç savaş sonrası Temmuz 2012’de Suriye ordusu tarafından bir Hama katliamı daha gerçekleştirilmişti. Suriye ordusunun Hama’nın Tiremse kasabasına yönelik ağır silahlarla gerçekleştirdiği katliamda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 305 kişi acımasızca öldürülmüştü. İşte bu yaşananlar yıllardır süren Suriye gerçeğini ortaya koyuyor.

“Kadın ve sivil demeden toplu infazlar ve katliamlar yaptılar”

Hama katliamının yıldönümüne ilişkin Akit’e konuşan Mazlumder Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü, “Suriye nüfusunun yüzde 74’ünü Sünniler oluşturuyor ancak Sünniler şimdiye kadar ülkede iktidara gelebilmiş değil. Hem ülkenin nüfus çoğunluğuna sahip olan hem de ülke yönetiminde yer alamayan Sünni Müslümanlar (Müslüman Kardeşler Örgütü) Devletin uyguladığı politikalar ve çeşitli baskılar karşısında 1976 yılından 1982 yılına kadar çeşitli suikast, başkaldırı ve isyanlarla Esad rejimine karşı ülkenin önemli şehirlerinde, Şam’da, Halep’de, Hama’da mücadele verdiler. Bu isyanlara karşı Esad rejimi hiçbir hukuka hatta savaş hukukuna bile uymayan saldırılar ile çocuk, kadın ve sivil demeden toplu infazlar ve katliamlar yaptı. 27 Haziran 1980’de Palmira’daki cezaevinde Müslüman Kardeşlerden tutuklu bulunan 1152 Müslüman öldürüldü” diye konuştu.

“Suriye’de kalıcı bir barışa ulaşmak mümkün değil!”

“1981’de Müslüman Kardeşlerin eylemlerine yardım ettikleri iddiasıyla 400 Hamalı idam edildi” diyen Ünlü şöyle devam etti: “2 Şubat 1982’de Müslüman Kardeşler Hama şehrini ele geçirerek büyük bir ayaklanma başlattı. Bunun üzerine rejim ordusundan Rıfat Esad’ın özel kuvvetleri bölgeye gönderildi. Önce Hama uçaklarla bombaladı, eski şehir neredeyse yok edildi. Hava saldırıları direnişi tamamen kıramayınca şehir büyük toplarla sarıldı ve üç hafta boyunca toplarla dövüldü. Rejim ordusu yıkılmış binaların içinde saklanmış direnişçileri ortaya çıkarmak için zehirli gaz kullandı. 02 Şubat 1982 yılında yaşanan bu saldırılarda birçoğu kadın, çocuk ve sivil olmak üzere 30.000’e yakın insan, bazı kaynaklara göre 38.000 kişi hayatını kaybetti. Daha önce yaşanan Hama isyanı ve diğer isyanlar ve bugün yaşadığımız Suriye iç savaşı da bize göstermektedir ki, Suriye’de nüfusun büyük bir çoğunluğunu temsil eden Sünni Müslümanların devlette adil bir şekilde temsil edileceği bir sistem kurulmadıkca Suriye’de kalıcı bir barışa ulaşmak mümkün olmayacaktır.”