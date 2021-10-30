Ham çelik üretimi 30 milyon tona yaklaştı

İhracat, bu dönemde miktarda yüzde 25.1 artışla 14.8 milyon ton, değerde yüzde 95.7 artışla 11.7 milyar dolar oldu.



Ham çelik üretimi eylülde yüzde 2.4 artarak 3.3 milyon tona vardı. Aynı ayda ihracat miktarda yüzde 53 artışla 2.1 milyon tona, değerde yüzde 186 artışla 2 milyar dolara dayandı.



Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, ilk 9 ayda başarılı grafik ortaya koyulduğunu vurguladı. Yayan, şunları söyledi:



“Kredi faiz oranlarındaki düşüşün gerek sanayi gerekse inşaat sektöründe çelik talebini artırıcı yönde etki oluşturacağı ve yılın kalan aylarında ihracat baskısının hafifletilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan gereğinden fazla yapılmakta olan ithalatın azaltılması, yurtiçi üretimdeki artış eğiliminin sürdürülmesi açısından acil bir ihtiyaç olarak gündemdeki yerini korumaktadır.”