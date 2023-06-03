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Sosyal Medya Halüsinasyonun böylesine az rastlanır! Bay Kemal destekçisi grup tırlattı
Sosyal Medya

Halüsinasyonun böylesine az rastlanır! Bay Kemal destekçisi grup tırlattı

Yeniakit Publisher
2023-06-03 13:30:00 -
Halüsinasyonun böylesine az rastlanır! Bay Kemal destekçisi grup tırlattı

Facebook'ta Kılıçdaroğlu destekçisi 25 bin kişi, "Bu grupta Kılıçdaroğlu kazanmış gibi davranıyoruz" ismiyle grup kurdu.

Millet ittifakı destekçileri iyice çıldırdı. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Facebook'ta kurulan bir grupta, seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu kazanmış gibi paylaşımlar yapılmaya başlandı. Dışarıya kapalı olan grupta 25 binden fazla üye bulunuyor.

10 Haber'den Hazar Dost'un haberine göre “Bu grupta Kemal Kılıçdaroğlu kazanmış gibi davranıyoruz” adlı grupta üyeler, paylaştıkları gönderilerle Kılıçdaroğlu’nun seçim vaatleri gerçekleşmiş gibi davranıyor, o durumu ‘gerçek’ kabul edip ona göre paylaşım yapıyor.

Muharrem İnce’nin 2018’deki mağlubiyetinin ardından açılan grup, şimdi başka bir muhalefet adayının mağlubiyeti üzerine aktifleşti. Grupta ekonominin toparlanmış olduğu duruma örnek veren kullanıcılar, “Şaka mı? az önce 26 kuruştan aldım doları. Dün annem 20 kuruştan almış. Resmen dolandırıldım. Nereye şikayet edebilirim?” diyerek Kılıçdaroğlu kazandığında Dolar/TL kurunun düşeceği algısı oluşturuluyor.


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Bir başka kullanıcı Mettalica’nın Türkiye’ye geldiğini söyleyerek biletlerin 50 TL olduğunu söylüyor. Alkol fiyatlarındaki artış da, laikçilerin her zamanki gibi gündeminde. Bir kişi akşam yapacağı eğlence için 20 TL karşılığında beş şişe alkol aldığını belirtirken gruptaki katılımcılara, “Yanına atıştırmalık ne alınır?” diye soruyor.

Gruptaki paylaşımların sayısı artmaya devam ederken günde en az 30 kişi gruba katılıyor.

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