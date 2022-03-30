Haluk Özdil'den Türkiye'de görülen mayınlarla ilgili şok çıkış: O ülkelerin gemileri mayınları getirmiş olabilir

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı ve İğneada'da görüntülenen deniz mayınları herkesi telaşlandırmış ve Karadeniz'de ikinci bir emre kadar balıkçılık yasaklanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada duyurduğu açıklamasında denizlerdeki mayın keşif görevlerinin sürdüğünü açıkladı.

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Türkiye gündemini meşgul eden deniz mayınlarıyla ilgili olarak önemli iddialarda bulundu.

Haluk Özdil, mayınların bazı ülkeler tarafından Türkiye sularına getirilme ihtimalinin olduğunu söyledi.

"Türkiye'yi savaşa sokmak isteyen bazı ülkelerin gemileri mayınları getirmiş olabilir"

Özdil yaptığı açıklamada, "Boğazlarımız tehlike altında. Mayınlar birkaç gün içinde Türkiye’de görülmeye başlandı. Bir takım gemilerin yani Türkiye’yi savaşa sokmak isteyen bazı ülkelerin bu mayınları Türk sularına getirdiği yönünde bir iddia var. Bu iddia çok vahim bir durum. Birileri Türkiye’yi bu savaşa çekmek istiyor. Rusya böyle bir şeyi ister mi istemez. Ama Ukrayna olabilir, Zelenski yaptırabilir mi? Burada bir soru işareti var. Çünkü Zelenski savaşın en başından beri Türkiye’yi savaşa sokmak istiyor. Bu mayınlar ilkel mayınlar. En ufak çarpmada patlayabilecek mayınlardır" dedi.

Dünyada büyük bir kıtlık krizinin patlak vereceğini söyleyen Özdil, "Defalardır söylüyoruz. Büyük bir kaos geliyor. Kıtlık, iç isyanlar… Mesela Çin kıtlığı nasıl önceden gördü? Biz üç yıldır kendimizi yırttık. Ekonomik çöküntünün geleceğini söyledik. Benzin ve mazot fiyatları patladı. İnsanlar birçok şeyden vazgeçmeye başladı. Türkiye’de bir gıda terörü var. Buna bir önlem almak lazım. Peynirin kilosu 100 liraya dayanmış. Peki bu savaş herkesi etkiledi. Neden İngiltere ve ABD sürekli olarak Rusya’yı tehdit olarak görüyor? Ukrayna-Rusya savaşı birçok ülkenin işine geldi. Savaşa müdahil olan ülkelerde bunlar… Çünkü birçok ülkede enflasyon durdurulamıyor" ifadelerini kullandı.