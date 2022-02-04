Haluk Özdil’den korkutan savaş uyarısı: Bu gece bir şeyler olabilir

ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonun, DAEŞ'in yeni liderine yönelik olduğu açıklandı. Biden, terör örgütü lideri El Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, El Kureyşi'nin Rusya'nın kontrolünde olan bir bölgede öldüğünü ve ABD ile Rusya'nın bu konuda bir anlaşma yaptığını iddia etti.

Youtube kanalı üzerinden konuşan Haluk Özdil, Rusya'nın bu gece dahil olmak üzere birkaç gün içerisinde Ukrayna'ya operasyon düzenleyebileceğini belirtti.

Özdil yaptığı açıklamada, "ABD, Rusya’ya rağmen bunu yapabiliyor ise Rusya, bu gece dahil olmak üzere Ukrayna'ya bir harekat başlatabilir. Birkaç gün içinde bu yaşanabilir. Ne kadar yürür, nereye kadar yürür bilemem ama bir sınır çatışması yaşanabilir. Garip ve tuhaf günlere doğru gidiyoruz. Bu savaş ortamı başlarsa dünyada bir pahalılık yaşanacak. Türkiye’ye de yansıyacak. Umarım bunlar bir analizde kalır. ABD tarafında bize gösterilen bir resim servis edildi. Yani bu resim bir anlam taşıyor. Bunun bir arka planı var. Ne yazık ki bizim coğrafyamız bu tür gelişmelerden olumsuz etkilenen ekonomik sonuçlarla dolu. Bu da maalesef onlardan birisi" dedi.