Haluk Özdil tarih verdi: Anlaşma yapıldı! Bazı ülkeleri karıştıracaklar

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Ukrayna-Rusya savaşı sonrası ortaya çıkan gıda krizi ve buna paralel olarak fiyat artışlarına ilişkin konuştu.

Haluk Özdil, küresel güçler tarafından bilinöli oluşturulan yapay açlığın büyük reset projesinin bir parçası olduğunu ve yakın zamanda ülkelerin karışabileceğini söyledi.

İşte Ne Var Ne Yok Youtube kanalına konuşan Haluk Özdil'in açıklamaları:

Bu fiyatlarla bu iş yürümez. Tehlikeye işaret ediyoruz ama ne kadar ilgileniliyor bilmiyoruz. Tarım kıtlığına bağlı olarak bir açlık geliyor. Dünyadaki tedarik zincirleri kırıldı. Putin bilerek isteyerek dünyaya buğday ihracatını düşürmüştür. Bu fiyatlar toplum fay hatlarıyla oynamaktır. Fiyatlar aşağı çekilmelidir. Bu olayın şakası kalmadı. Küresel yapının dünyada istediği bir kaosa doğru gidiyoruz. ABD bunu istiyor. Great reset konusunu biz bunun için anlattık. Şimdi her şeyin yeni farkındaymışlar gibi davranıyorlar. Dışarıdan askeri müdahale ile ülkeleri eskisi gibi zapt edemeyeceklerini biliyorlar. Küresel yapı Çin ile işbirliği yapıp tedarik zincirlerini kırarak ülkeleri karıştıracaklar. Çin bu projeye dahil oldu. Şangay’ı bilerek isteyerek kapattılar. Bu işin artık dönüşü yok. Kendini koruyan ülkeler kalacak. Koruyamayan ülkelerin işi zor. Küreselciler 2030 yılını işaret ediyor. Amaçlarına 2030’da ulaşacaklarını düşünüyoar. Her ülkede yerli işbirlikçileri var. Her ülkede satın aldıkları birileri var. Bizim ülkemizde de var.