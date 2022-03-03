Haluk Özdil, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası sıradaki felaketi açıkladı: Bankaların fişini çekecekler! 8 gün boyunca...

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, İlkay Buharalı'nın Youtube kanalındaki "DİKKAT! Tam 8 Gün Bankaların Fişini Çekecekler, Hazır Olun! Simülasyonunu Yaptılar!" başlıklı videosunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haluk Özdil, küresel güçlerin insanlığı kaosa sürüklemekten başka bir planının olmadığını söyledi.

İşte Özdil'in o açıklamaları:

Bunlar savaşın sonucu değil. Küresel planın sonucudur. Kaosa bağlı ekonomik felaket ve gizli açlık oluşturacaklar. Büyük bir sorun olacak şeyler planlıyorlar. Devasa bir elektrik kesintisine bağlı olarak bankaların kapı duvar olmasını görebiliriz. Hepimizin orada 3-5 parası var. Yani öyle bir felaket ile karşılaşabiliriz. Bunun simülasyonunu yaptılar ABD’de... 8 gün bankalar kapalı kaldı. Ne yenilecek ne içilecek? Adamlar bunun senaryosunu yaptılar. Biz deyince karamsarlık saçtığımız söyleniyor. Adamların istediği bu... Bakın hepsi birbiri ile bağlantılı. Bill Gates yeni salgın uyarısı yaptı. Melinda Gates Vakfı çiçek aşısına yatırım yapmaya başladı. Çiçek virüsü de tıpkı kovid gibi labaratuvar virüsü olacak.