Haluk Özdil 'O ilimizde altın hazinesi mi bulundu?' sorusuna cevap verdi! Devlet yetkililerinden telefon geldi

Ne Var Ne Yok Youtube kanalına konuk olan araştırmacı yazar Haluk Özdil, Tarsus ve Manisa kazılarında yeni gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi.

Kanal sunucusu Türker Akıncı, Tarsus kazıları konusunda bazı devlet yetkililerinin yayınların ardından araştırmacı yazar Kürşat Berkkan'dan bilgi almak amacıyla kendisine ulaştığını söyledi.

Kürşat Berkkan'a ulaşılmasının önemli bir adım olduğunu belirten Haluk Özdil, "Orada üstü kapatılan halka duyurulmayan dünyayla ilgili bir takım gelişmeler var. Ben frekans cihazından bahsetmiştim. Boyut kapıları söz konusu. Tarsus olayı çok enteresan. Ahit sandığı filan da yok. Bir cihaz var orada. Çevredeki tüm soruşturmalara göre, oradaki belki dünya ya da dünya dışı frekans cihazı olabilir. Devletin bazı birimleri zaten biliyor. MİT bu konuda bilgiye sahip. Belki Tarsus kazısıyla ilgili devlet halka bilgi verme ihtiyacı duymuş olabilir" dedi.

Özdil, Manisa'da tonlarca altın olduğuna dair gündeme gelen iddialara değinerek, "Manisa kazısıyla ilgili çok bilgim yok. Ama Spil Dağı manyetik bir dağdır. Enteresan bir yer orası. Altın var mı yok mu bilmiyorum. Manisa’da şu ana kadar altı doldurulamadı. Söylendiği kadar altın varsa devlet sessiz kalmaz. Tarsus’a gidildi. Manisa’ya gidilmiyor. Benim biraz Manisa’da soru işaretlerim var" ifadelerini kullandı.