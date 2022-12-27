  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Gündem Haluk Özdil 'O ilimizde altın hazinesi mi bulundu?' sorusuna cevap verdi! Devlet yetkililerinden telefon geldi
Gündem

Haluk Özdil 'O ilimizde altın hazinesi mi bulundu?' sorusuna cevap verdi! Devlet yetkililerinden telefon geldi

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Tarsus ve Manisa kazılarıyla ilgili olarak yeni bilgiler verdi. Özdil, Tarsus'la ilgili devlet tarafından yakın bir zamanda halka bilgi verilebileceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 15:14:00 -
Haluk Özdil 'O ilimizde altın hazinesi mi bulundu?' sorusuna cevap verdi! Devlet yetkililerinden telefon geldi

Ne Var Ne Yok Youtube kanalına konuk olan araştırmacı yazar Haluk Özdil, Tarsus ve Manisa kazılarında yeni gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi.

Kanal sunucusu Türker Akıncı, Tarsus kazıları konusunda bazı devlet yetkililerinin yayınların ardından araştırmacı yazar Kürşat Berkkan'dan bilgi almak amacıyla kendisine ulaştığını söyledi.

Kürşat Berkkan'a ulaşılmasının önemli bir adım olduğunu belirten Haluk Özdil, "Orada üstü kapatılan halka duyurulmayan dünyayla ilgili bir takım gelişmeler var. Ben frekans cihazından bahsetmiştim. Boyut kapıları söz konusu. Tarsus olayı çok enteresan. Ahit sandığı filan da yok. Bir cihaz var orada. Çevredeki tüm soruşturmalara göre, oradaki belki dünya ya da dünya dışı frekans cihazı olabilir. Devletin bazı birimleri zaten biliyor. MİT bu konuda bilgiye sahip. Belki Tarsus kazısıyla ilgili devlet halka bilgi verme ihtiyacı duymuş olabilir" dedi.

Özdil, Manisa'da tonlarca altın olduğuna dair gündeme gelen iddialara değinerek,  "Manisa kazısıyla ilgili çok bilgim yok. Ama Spil Dağı manyetik bir dağdır. Enteresan bir yer orası. Altın var mı yok mu bilmiyorum. Manisa’da şu ana kadar altı doldurulamadı. Söylendiği kadar altın varsa devlet sessiz kalmaz. Tarsus’a gidildi. Manisa’ya gidilmiyor. Benim biraz Manisa’da soru işaretlerim var" ifadelerini kullandı.

Haluk Özdil bombayı patlattı: Hazır olun! Elektrik faturaları 10 liraya düşecek
Haluk Özdil bombayı patlattı: Hazır olun! Elektrik faturaları 10 liraya düşecek

Ekonomi

Haluk Özdil bombayı patlattı: Hazır olun! Elektrik faturaları 10 liraya düşecek

Haluk Özdil'den dehşete düşüren iddia: Ekim ayında ilan edilecek! Türkiye dikkat etmeli
Haluk Özdil'den dehşete düşüren iddia: Ekim ayında ilan edilecek! Türkiye dikkat etmeli

Gündem

Haluk Özdil'den dehşete düşüren iddia: Ekim ayında ilan edilecek! Türkiye dikkat etmeli

Altının düşeceğini aylar önceden bilen Haluk Özdil ısrarla uyardı: Alın demiyorum, elinde altını olanlar bunu yapsın
Altının düşeceğini aylar önceden bilen Haluk Özdil ısrarla uyardı: Alın demiyorum, elinde altını olanlar bunu yapsın

Ekonomi

Altının düşeceğini aylar önceden bilen Haluk Özdil ısrarla uyardı: Alın demiyorum, elinde altını olanlar bunu yapsın

Gizemli kazı yapılan ev ile ilgili Haluk Özdil'den tüyler ürperten açıklama: 2 siyahi heykel nöbet tutuyordu
Gizemli kazı yapılan ev ile ilgili Haluk Özdil'den tüyler ürperten açıklama: 2 siyahi heykel nöbet tutuyordu

Gündem

Gizemli kazı yapılan ev ile ilgili Haluk Özdil'den tüyler ürperten açıklama: 2 siyahi heykel nöbet tutuyordu

Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı: Türkiye'deki bankalar hedefte! Saldıracaklar
Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı: Türkiye'deki bankalar hedefte! Saldıracaklar

Ekonomi

Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı: Türkiye'deki bankalar hedefte! Saldıracaklar

Dolar, euro... Haluk Özdil 'Türkiye'ye oluk oluk para akacak' dedi! Paraların nereden geleceğini açıkladı
Dolar, euro... Haluk Özdil 'Türkiye'ye oluk oluk para akacak' dedi! Paraların nereden geleceğini açıkladı

Ekonomi

Dolar, euro... Haluk Özdil 'Türkiye'ye oluk oluk para akacak' dedi! Paraların nereden geleceğini açıkladı

Haluk Özdil asgari ücret için rakam verdi! Rakamı gören üzülecek
Haluk Özdil asgari ücret için rakam verdi! Rakamı gören üzülecek

Ekonomi

Haluk Özdil asgari ücret için rakam verdi! Rakamı gören üzülecek

Altın konusunda her tahmini tutan Haluk Özdil’den yeni bomba: Altını olan o tarihe dikkat etsin
Altın konusunda her tahmini tutan Haluk Özdil’den yeni bomba: Altını olan o tarihe dikkat etsin

Ekonomi

Altın konusunda her tahmini tutan Haluk Özdil’den yeni bomba: Altını olan o tarihe dikkat etsin

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

osman

her yerden birşeyler bulunuyor.dağalgaz,petrol,hazine.daha birşey görmedik.

Kafayı yeme...

Manisa ' da olsa olsa maden olarak altın yatakları olabilir. Spil dağında bulunan altın içerikli birimlerin yağmur gibi tabiat olayları ile aşınınca , düzlüklerde çok düşük tenörlü altın plaser olarak yataklanabilir. Hazır define olarak altın Manisa ' da niye bulunsun ? Bu yüzden haberiniz uçuk duruyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23