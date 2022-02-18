Haluk Özdil gündemi sallayacak Rusya iddiası: Putin'in Türkiye'ye geleceği gün...
Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaret edeceği gün çözüleceğini öne sürdü.
Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Beyaz Tv'de ekranlara gelen Ne Var Ne Yok programında konuşan Haluk Özdil, Rusya-Ukrayna geriliminde Türkiye'nin rolünü değerlendirdi.
Özdil yaptığı açıklamada, "Savaşın çıkacağı filan yok. Bu savaş bilmecesi Putin’in Türkiye’ye geldiği gün çözülecek. Bunu kimse demiyor. Ama bunu bir kenara yazsın herkes. Putin, NATO’nun Ukrayna’ya girmemesi için garanti istiyor. Yazılı bir anlaşma diliyor ama bu kabul edilmiyor. Türkiye arabuluculuk yapıp Ukrayna’yı ikna edebilir. Bir savaşın çıkması herkesi etkiler. Özellikle ekonomik açıdan Türkiye’yi de etkiler. İki ülke ile ekonomik hacmimiz çok büyük. Savaş çıkarsa sıkıntı olur. Burada olumsuz bir durum çıkarsa Putin, yıldırım harekatına başlayabilir. Türkiye bu krizi çözebilir. Putin birçok ülkeyi reddetti" dedi.
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