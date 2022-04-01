Haluk Özdil, Başkan Erdoğan'ın sır gibi sakladığı müjdeyi açıkladı! 'Türkiye'nin kurtuluşu olacak'

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Beyaz Tv'de ekranlara gelen Ne Var Ne Yok programında konuştu.

Haluk Özdil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesine dair bomba bir açıklama yaptı.

Özdil yaptığı açıklamada, "Belli ki o Doğu Akdeniz’deki devasa aktarım Türkiye’den yapılacak. Benim konuşmadan çıkarımım çok başka… Lityum üretimine başladık. Tüm elektrik arabalarında lityum pilleri kullanılacak. Borla ilgili çok önemli gelişmeler var. Toryumla ilgili bir proje vardı. 2007 yılında durmuştu. Bir şey konuşuruz bazı şeylere zarar veririz. Biliyorum ve konuşmuyorum demek istemiyorum. Bu müjde eğer toryum müjdesi olursa Türkiye’nin kurtuluşu olur. Müjde gerçek anlamda bir deprem etkisi oluşturacak bir şeyse bence toryumdur" dedi.