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Gündem

Haluk Levent'ten Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için görüşme

AHBAP Başkanı Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için Adalet Bakanlığı ile görüşmelerinin olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 17:39:00 -
Haluk Levent'ten Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için görüşme

AHBAP Başkanı Haluk Levent, 322 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili Adalat Bakanlığı ile görüştüğünü açıkladı.

Levent, yaptığı görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakan Yardımcımız ve yetkili birkaç kişi ile görüştüm. Mahkeme sürecinin devam ettiğini,süren bir davaya müdahale edemeyeceklerini söylediler. Konser izin konusunun İçişleri Bakanlığı olduğunu ilettiler. İlgili bakanlıkla da görüşmelerim sürüyor. Gelişmeleri yazacağım" ifadelerini kullandı.

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