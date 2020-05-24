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Haluk Levent’ten Erdoğan açıklaması! ‘Yüz kez yazdım, yine yazıyorum’

AHBAP derneği başkanı Haluk Levent, sosyal medyada vatandaşlara siyasi eğilimlerinin sorulduğu bir ankette olası erken seçimde Erdoğan'ın karşısında aday olarak seçeneklerde yer almasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:25:00 -
Haluk Levent’ten Erdoğan açıklaması! ‘Yüz kez yazdım, yine yazıyorum’

Yaptığı yardım çağrılarıyla gündeme gelen AHBAP derneği başkanı Haluk Levent sosyal medyada kendisini Başkan Erdoğan’a karşı koymalarına açıklık getirdi.

Sanatçı Haluk Levent, Twitter'da bir hesabın yayınladığı anketin seçenekleri arasında kendisinin de yer almasına tepki gösterdi.

"Yüz kez yazdım, yine yazıyorum. Beni ve Ahbap’ları politikleştirmeyin lütfen. Bu tip anketlere beni koymayın" diyen Levent, "Politik mücadele benim başarabileceğim bir alan değil" dedi.

"Mevcut siyasi partilerin birine girsem milletvekili olsam, genel başkanın dediklerinin dışına çıkmaktan partiden hemen atarlar beni" diyen Levent, "Hayallerimi yaşıyorum zaten ve mutluyum. Ne yapayım siyaseti?" ifadelerini kullandı.

Twitter'da bir hesap, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dışında olası erken seçimde hangi aday daha etkili olur? Tayyip Beyin karşısına çıkarabilecek en güçlü aday kimdir? Diğer diyenler aklına gelen birisi varsa yazsın" diyerek bir anket açtı. Söz konusu hesap anketteki seçeneklere, "Ali Babacan, Muharrem İnce ve Haluk Levent'in ismini yazdı. Levent söz konusu ankete sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Levent'in paylaşımı şöyle:

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