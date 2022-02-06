Haluk Levent'le ilgili bomba gelişme! İlk kez duyurdu

Geçtiğimiz günlerde yurt dışına yerleşeceğine dair bir paylaşım yaparak takipçilerini şaşırtan usta sanatçı Haluk Levent, paylaşımına açıklık getirdi.

AHBAP derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent, geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımında sevenlerini şaşırtan bir duyuruda bulunarak gelecek yılın 26 Kasım tarihinden itibaren yurt dışına yerleşeceğini açıklamıştı. Yokluğunda kurucusu olduğu AHBAB derneğindeki görevini ise başkasına devredeceğini ifade etmişti. Levent'ten yeni bir karar geldi.

Önceki akşam Dilber Ay filminin gala gösteriminde kameralara yansıyan ünlü sanatçı, Ahbap Derneği’nin başında olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.

Yurtdışı planlarından söz eden Levent, “İlk kez açıklıyorum. Bir müzikal yolculuk için 2-3 ay yurt dışına gidecektim. Sonra dönecektim. Ama o kadar spekülasyon oldu, ülkeyi terk ediyor denildi. Ama şimdi burada söylüyorum hiçbir yere gitmiyorum. Müzikal çalışma için belki arkadaşlarım gelecek İstanbul’a. Darmadağın haberler var. Hiçbir yere gitmiyorum” diye konuştu.