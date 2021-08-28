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Gündem Haluk Levent'in sözleri gündem oldu! "Görevi devredip yurt dışına yerleşiyorum"
Gündem

Haluk Levent'in sözleri gündem oldu! "Görevi devredip yurt dışına yerleşiyorum"

Kurucusu olduğu AHBAP platformunda yaptığı yardım ve paylaşımlarla gündemden hiç düşmeyen Haluk Levent, "Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurt dışına yerleşiyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 21:53:00 -
Haluk Levent'in sözleri gündem oldu! "Görevi devredip yurt dışına yerleşiyorum"

Şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kurucusu olduğu AHBAP’ta görevi bırakacağını duyuran Levent, şu ifadeleri kullandı;

“Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurt dışına yerleşiyorum. AHBAP üyeliğim devam edecek. AHBAP'ta 6 yıl dolmuş olacak.

Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana.”

Öte yandan Haluk Levent'in bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

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