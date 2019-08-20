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Haluk Levent’in ’ağaç kampanyasına’ Soyer’den destek

Ünlü sanatçı Haluk Levent’in İzmir’deki orman yangınının ardından bölgeyi yeniden yeşillendirmek için 30 Ağustos’ta ücretsiz konser çağrısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den destek geldi.

20 Ağustos 2019 Salı 11:40
Haluk Levent’in ’ağaç kampanyasına’ Soyer’den destek

Ünlü sanatçı Haluk Levent’in İzmir’deki orman yangınının ardından bölgeyi yeniden yeşillendirmek için 30 Ağustos’ta ücretsiz konser çağrısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den destek geldi.


İzmir’de devam eden orman yangını nedeniyle "İzmir’in her tarafı yanıyor! Tamir etmek zaman alacak. Ben bir konser vereyim İzmir’e 30 Ağustos’ta. Ücretsiz. Bütün İzmir o konserde buluşalım. Konuşmalar planlar yapalım. Orman Bakanlığından söz alalım. Sonra tüm İzmirlilerden söz alalım. Dikelim fidanları en uygun anda" yazılı tweet atan ünlü sanatçı Haluk Levent’e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den destek geldi. Levent, bunun üzerine "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili Tunç Soyer tweetimi görmüş. ’30 Ağustos’ta seni tüm İzmir bekliyor’ dedi. Seferberlik başlatacağını söyledi. Hep birlikte planlar yapacağız. Hep birlikte başaracağız yanan her bölgeyi iki kat yeşillendireceğiz" yazdı. Levent’in tweetini Başkan Soyer de retweet’ledi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:40
  1. konser
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