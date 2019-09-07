Haluk Levent'e tweet sildiren paylaşım! Çocukları için Diyarbakır'da HDP'nin kapısına dayanan annelere sahip çıkan Haluk Levent, linç yedi. 'Kahrolsun PKK ve bütün destekçileri' yazan Levent, tweetlerini silmek zorunda kaldı.

Diyarbakır'da çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileleri destekleyen Haluk Levent, "Tüm mazlum anneler gibi buradakiler de bizim annelerimiz. İçim parçalandı izlerken" diye tweet attı. Haluk Levent ayrıca, 'Kahrolsun PKK ve bütün destekçileri' yazdı. Levent gelen tepkiler üzerine tweetlerini silmek zorunda kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.