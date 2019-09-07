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Haluk Levent'e tweet sildiren paylaşım!

Çocukları için Diyarbakır'da HDP'nin kapısına dayanan annelere sahip çıkan Haluk Levent, linç yedi. 'Kahrolsun PKK ve bütün destekçileri' yazan Levent, tweetlerini silmek zorunda kaldı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:02
Haluk Levent'e tweet sildiren paylaşım!

Diyarbakır'da çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileleri destekleyen Haluk Levent, "Tüm mazlum anneler gibi buradakiler de bizim annelerimiz. İçim parçalandı izlerken" diye tweet attı.

Haluk Levent ayrıca, 'Kahrolsun PKK ve bütün destekçileri' yazdı. Levent gelen tepkiler üzerine tweetlerini silmek zorunda kaldı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:02
  1. Diyarbakır
  2. Haluk Levent
  3. Levent
  4. Nedim Şener

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