Haluk Levent'e tutuklama talebi

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmaları, 5 şüpheli adli kontrol istemiyle, 1 şüpheli ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

AHBAP DERNEĞİ'NE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 23 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



HALUK LEVENT'E TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.SAVCILIĞIN

TUTUKLAMA TALEBİ İSTEDİĞİ İSİMLER

Haluk Levent

Abdülcevat Özkan

Ali Barış Kaya

Ece Güner

Emrah Gödeniler

Erhan Dökmeci

Gonca Akdemir

Halil Bostancı

İlker Çetin

Kemal Öztünç

Mehmet Ulu

Müge Sözen Küçük

Nurdan Eriş

Recep Sancak

Sevda Kurt

Şehmus Baştuğ

Yeliz Kaya

Yusuf Can Ertit

Zafer Yay

ADLİ KONTROL

Buse Vurucu

Esin Günay

Gülşen Öztürk

Merve Yılman

Tuğba Serbest

Yasin Meydaneri

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

YÜKSEK TUTARLI PARA HAREKETLERİ

Soruşturmada, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.