  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milli iradenin kalbinden tarihi sesleniş! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş o karanlık geceyi anlattı! Zekai Paşa kendini tutamayıp tekmeledi: Ömer Halisdemir’i şehit edenlere az bile! Ahbap Derneği'nden bir bildirim olmamış Gurbetçiden gelen yardımlar nerede? Özgür Özel’in de dediği gibi FETÖ yalnız değildi ‘Atatürkçü subaylar bu darbeyi destekliyor’ Ahbap, 'kripto para' ile dolandırmış! Çağlayan'ın emniyet ifadesindeki şok detaylar… Tarihi gerçekler CHP'lileri çıldırttı: İnönü, eşini Venizelos'un koluna takmadı mı? Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'dan üzen haber 3 yıl sonra daha net ortaya çıktı! Osman Gökçek, Oğuzhan’ın maskesini böyle indirmişti! Bazı Kemalistler FETÖ’nün yanındaydı! Kimi ATM kuyruğunda kimi müezzinlere saldırıda Yol arkadaşını kaybeden Erdoğan'ın gözyaşları: Bu yolda kefenimizle yürüyoruz
Gündem Haluk Levent'e tutuklama talebi
Gündem

Haluk Levent'e tutuklama talebi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haluk Levent'e tutuklama talebi

Gözaltında bulunan Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmaları, 5 şüpheli adli kontrol istemiyle, 1 şüpheli ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

AHBAP DERNEĞİ'NE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 23 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


HALUK LEVENT'E TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.SAVCILIĞIN

TUTUKLAMA TALEBİ İSTEDİĞİ İSİMLER

Haluk Levent
Abdülcevat Özkan
Ali Barış Kaya
Ece Güner
Emrah Gödeniler
Erhan Dökmeci
Gonca Akdemir
Halil Bostancı
İlker Çetin
Kemal Öztünç
Mehmet Ulu
Müge Sözen Küçük
Nurdan Eriş
Recep Sancak
Sevda Kurt
Şehmus Baştuğ
Yeliz Kaya
Yusuf Can Ertit
Zafer Yay

 

ADLİ KONTROL

Buse Vurucu
Esin Günay
Gülşen Öztürk
Merve Yılman
Tuğba Serbest
Yasin Meydaneri

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

 

YÜKSEK TUTARLI PARA HAREKETLERİ

Soruşturmada, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Muhalif mahallede işler karıştı: Uğur Dündar’dan Haluk Levent hakkında bomba tefecilik iddiası!
Muhalif mahallede işler karıştı: Uğur Dündar’dan Haluk Levent hakkında bomba tefecilik iddiası!

Medya

Muhalif mahallede işler karıştı: Uğur Dündar’dan Haluk Levent hakkında bomba tefecilik iddiası!

Şimdi de Ekrem’i savunuyor! Özgür Özel, tokatçı Haluk için neler demiş neler!
Şimdi de Ekrem’i savunuyor! Özgür Özel, tokatçı Haluk için neler demiş neler!

Gündem

Şimdi de Ekrem’i savunuyor! Özgür Özel, tokatçı Haluk için neler demiş neler!

Yeliz Kaya'dan dikkat çeken ifade: Bütün hesaplarımı Haluk Levent’in talimatlarıyla kullandım
Yeliz Kaya'dan dikkat çeken ifade: Bütün hesaplarımı Haluk Levent’in talimatlarıyla kullandım

Gündem

Yeliz Kaya'dan dikkat çeken ifade: Bütün hesaplarımı Haluk Levent’in talimatlarıyla kullandım

Yıllar önce uyardı kimse inanmadı! Mustafa Topaloğlu’nun Haluk Levent hakkındaki o şok sözleri yeniden gündemde!
Yıllar önce uyardı kimse inanmadı! Mustafa Topaloğlu’nun Haluk Levent hakkındaki o şok sözleri yeniden gündemde!

Gündem

Yıllar önce uyardı kimse inanmadı! Mustafa Topaloğlu’nun Haluk Levent hakkındaki o şok sözleri yeniden gündemde!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23