Haluk Levent'e tutuklama talebi
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Gözaltında bulunan Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmaları, 5 şüpheli adli kontrol istemiyle, 1 şüpheli ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
AHBAP DERNEĞİ'NE OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 23 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 23'ü, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
HALUK LEVENT'E TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.SAVCILIĞIN
TUTUKLAMA TALEBİ İSTEDİĞİ İSİMLER
Haluk Levent
Abdülcevat Özkan
Ali Barış Kaya
Ece Güner
Emrah Gödeniler
Erhan Dökmeci
Gonca Akdemir
Halil Bostancı
İlker Çetin
Kemal Öztünç
Mehmet Ulu
Müge Sözen Küçük
Nurdan Eriş
Recep Sancak
Sevda Kurt
Şehmus Baştuğ
Yeliz Kaya
Yusuf Can Ertit
Zafer Yay
ADLİ KONTROL
Buse Vurucu
Esin Günay
Gülşen Öztürk
Merve Yılman
Tuğba Serbest
Yasin Meydaneri
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.
YÜKSEK TUTARLI PARA HAREKETLERİ
Soruşturmada, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
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