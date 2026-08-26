Haluk Levent'e bir darbe daha! Milyonlarca takipçili hesabı için karar çıktı

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı ve derneğin kurucusu Haluk Levent hakkında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin aktardığı bilgilere göre, Haluk Levent'in yaklaşık 3,7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.

Kararın gerekçesinin ise “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” olduğu belirtildi.

Instagram'ın söz konusu hesabı henüz Türkiye'den görünmez hale getirmediği bildirildi.

9 MİLYONLUK X HESABINA DA ENGEL GELMİŞTİ

Levent'in sosyal medya hesaplarına yönelik daha önce de benzer bir karar alınmıştı.

Yaklaşık 9 milyon takipçisi bulunan X hesabı 20 Temmuz'da erişime engellenmiş, X platformu ise 22 Temmuz'da hesabı Türkiye'den görünmez hale getirmişti.

Son kararla birlikte Levent'in milyonlarca kullanıcıya ulaşan bir başka sosyal medya hesabı daha erişim engeli kararının konusu oldu.

AHBAP SORUŞTURMASINDA AĞIR SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dosyada dikkat çeken suçlamalar bulunuyor.

Soruşturmanın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında dernek çalışanları hakkında MASAK raporları hazırlandı, hesap hareketleri mercek altına alındı, teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN PARA HAREKETLERİ

Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre incelemelerde;

Mali profille uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri, kişiler arasında yüksek miktarlı para transferleri, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarılması ve kısa süre içerisinde gerçekleştirilen çok sayıda zincirleme tapu devri gibi bulguların tespit edildiği öne sürüldü.

Şans oyunları hesaplarına aktarılan paralarla bahis oynandığı ve yüksek miktarlarda para kaybedildiği de soruşturma kapsamında ileri sürülen tespitler arasında yer aldı.

ÖNCE MAL VARLIĞINA EL KONULDU, SONRA KAYYIM ATANDI

Soruşturma sürecinde peş peşe kritik kararlar alınmıştı.

16 Temmuz'da Ahbap Derneği'nin mal varlığına el konulurken, 27 Temmuz'da derneğe kayyım atanmıştı.

29 Temmuz'da ise dernekle bağlantılı 13 şirkete yönelik kayyım kararı verilmişti.

İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi de 7 Ağustos'ta Ahbap Derneği yönetimine, derneğin feshi amacıyla kayyım atanmasına hükmetmişti.

HALUK LEVENT'İN YANI SIRA 34 KİŞİ DAHA TUTUKLU

Soruşturmanın tutuklu isimleri arasında kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler de bulunuyor.

Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur ve Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran dahil toplam 35 kişinin soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu bildirildi.

Son olarak Levent'in Instagram hesabı hakkında verilen erişim engeli kararıyla Ahbap soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşanmış oldu.