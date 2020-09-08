Haluk Levent 'modaya bende uyayım' diyerek paylaştı!

Sosyal medyada son günlerde başlayan gençlik fotoğraf ile güncel fotoğraf paylaşma akımı devam ediyor.

Birçok ünlü isim eski ve yeni fotoğrafını aynı anda paylaşarak dikkatleri üzerine çekmeye çalıştı.

Bazı isimler mesleğini icra ettiği alanlardan bazıları ise okul yıllarından paylaşımda bulunuyor.

Akıma AHBAP kurucusu rock’çı Haluk Levent de katıldı.

AHBAP’ı kurarak birçok ihtiyaç sahibine yardım edilmesini sağlayan Haluk Levent 25 yıl önceki fotoğrafını paylaştı. Son halini de paylaşan Levent, "Ben de modaya uydum, 25 yıl önce ve şimdi" dedi. Twitter’da gündem olan paylaşım, basına da yansıdı.

Şarkıcı Haluk Levent, 25 yıl önce çekilen fotoğrafı ile son halini sosyal medyada paylaştı.