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Gündem Haluk Levent kırdı geçirdi! Biden, kısa şort, Putin ve Özgür Demirtaş'ın simidi
Gündem

Haluk Levent kırdı geçirdi! Biden, kısa şort, Putin ve Özgür Demirtaş'ın simidi

Önceki gece gördüğü ilginç rüyayı takipçileriyle paylaşan AHBAP Derneği Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent, ortalığı kırdı geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 12:23:00 - 2022-07-16 12:38:50
Haluk Levent kırdı geçirdi! Biden, kısa şort, Putin ve Özgür Demirtaş'ın simidi

AHBAP Derneği Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent, önceki gece gördüğü ilginç rüyayı Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Haluk Levent rüyasını "Fazla Twitter yoruyor insanı. Rüyamda Foça’da yemek yiyoruz. Biden kısa şort giymiş Putin’le atışıyor. Ardından Özgür Demirtaş elindeki simiti faiz artırdığı için Nijerya Başbakanına veriyor. Masada T24'ün gece editörü de var Putin’e esrarengiz sevgilisini soruyor." sözleriyle anlattı.

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