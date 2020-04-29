Haluk Levent: Bu kadar da olmaz dedim, benim için iğrenç günlerdi

Geçtiğimiz akşam Radyo D instagram hesabından 'Adem Metan Show’un konuğu Ahbap Derneği Başkanı, müzisyen Haluk Levent oldu.

Koronavirüs günlerinde yardımlarına devam eden AHBAP’a yüzbinlerce başvuru olduğunu belirten Haluk Levent, “Yüzbinlerce insanın kaç tanesine dokunabiliriz? Kiralarını ödeyelim, yiyecek malzemelerini alalım istiyoruz. İstatiksel olarak bilgi vereyim, corona virüs ilk çıktığında kasamızda 970 bin TL civarı vardı. Biz bunu 2 bin yüz aileye gıda paketi yapalım istedik. Sonra da sanatçılardan, futbolculardan oluşan bir kampanyayla 10 bin 500 aileye daha ulaştık. Şimdi ise valilik, belediyelerle ortak çalışıp vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirleyerek, onlara gıda paketleri yollayacağız” dedi.

Haluk Levent, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha hijyenik olmak için yıllardır kesmediği sakallarını tıraş etmişti. Levent, konuyla ilgili soruya "Tıraş olunca evden çıkmadım. 15 yıl sonra sakallarımı kestim. Aynada kendimi görünce 'Bu kadar da olmaz' dedim. Benim için iğrenç günlerdi" yanıtını verdi.