Haluk Bilginer uyarıyor! 'Ayasofya değil...'
Tarihçi Mustafa Armağan, oyuncu Haluk Bilginer'in oynadığı bir dizide Ayasofya Camii ile ilgili söylediği sözleri paylaştı.
Tarihçi Mustafa Armağan, oyuncu Haluk Bilginer'in oynadığı bir dizide Ayasofya Camii ile ilgili ikazını paylaştı.
Bilginer, dizide, "Ayasofya değil Ayasofya Camii. Fatih Sultan Mehmed süs olsun diye mi dikti dört tane minareyi onun tepesine?" ifadelerini kullanmıştı.
Videoyu paylaşan Mustafa Armağan, "#AyasofyaCamii ruhunu diri tutan herkese teşekkürler" ifaddelerini kullandı.