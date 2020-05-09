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Aktüel

Haluk Bilginer uyarıyor! 'Ayasofya değil...'

Tarihçi Mustafa Armağan, oyuncu Haluk Bilginer'in oynadığı bir dizide Ayasofya Camii ile ilgili söylediği sözleri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:18:00 -

Tarihçi Mustafa Armağan, oyuncu Haluk Bilginer'in oynadığı bir dizide Ayasofya Camii ile ilgili ikazını paylaştı.

Bilginer, dizide, "Ayasofya değil Ayasofya Camii. Fatih Sultan Mehmed süs olsun diye mi dikti dört tane minareyi onun tepesine?" ifadelerini kullanmıştı.

Videoyu paylaşan Mustafa Armağan, "#AyasofyaCamii ruhunu diri tutan herkese teşekkürler" ifaddelerini kullandı.

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Yorumlar

mehmet

niye ayasofyayı tekrar cami olarak ibatede açmıyorsunuz..
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S.C.

Ayasofya ibadete acilsin. Fatih in lanetinden kurtulalim.
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