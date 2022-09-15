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Medya Haluk Bayraktar’dan Cumhuriyet fitnesine tokat!
Medya

Haluk Bayraktar’dan Cumhuriyet fitnesine tokat!

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar’dan, tüm yerli ve milli projeler gibi BAYKAR’a ve ürettiği İHA ve SİHA’lara yönelik fitne ve iftira yayınlarını sürdüren Cumhuriyet Gazetesi’ni paçavraya çeviren paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 12:27:00 -
Haluk Bayraktar’dan Cumhuriyet fitnesine tokat!

Yeni Akit/Ankara

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Cumhuriyet Gazetesi’nin fitne ve iftira yayınlarını içeren kupürleri kullanarak yaptığı paylaşımda, “Öz kaynaklarınla sıfırdan geliştirdiğin teknolojilerle dünyanın gıpta ile baktığı bir firma ol, memleketin ana muhalefet partisi sinsice iftira ve algı oyunlarıyla yoluna TAKOZ koysun. Nuri Demirağ gibi bu topraklara ait girişimcileri yok etmiş bu zihniyet bu kez başaramayacak!” diye yazdı.

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Yorumlar

ilk milli savunma fabrikasını kuran NURİ KİLLİGİLİ SUİKASTLE KAHPECE KATLEDEN ve fabrikasını sabotajla imha eden, N.Demirağları, VçHürkuşları yok eden düşman işbirlikçilerini tanıyoruz, hamlelerini bekliyoruz....hepsinden tiksiniyoruz, milletçe not ediyor

...............

Sivaslı

zaten sol zihniyetten hainlikten başka ne beklenir adamlar seksen yıl ülkeyi talan etti dikdikleri bir ağaç varmı gerçi var haklarını yemiyelim diktikleri bolca put var
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