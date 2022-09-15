Haluk Bayraktar’dan Cumhuriyet fitnesine tokat!

Yeni Akit/Ankara

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Cumhuriyet Gazetesi’nin fitne ve iftira yayınlarını içeren kupürleri kullanarak yaptığı paylaşımda, “Öz kaynaklarınla sıfırdan geliştirdiğin teknolojilerle dünyanın gıpta ile baktığı bir firma ol, memleketin ana muhalefet partisi sinsice iftira ve algı oyunlarıyla yoluna TAKOZ koysun. Nuri Demirağ gibi bu topraklara ait girişimcileri yok etmiş bu zihniyet bu kez başaramayacak!” diye yazdı.