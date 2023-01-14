Haluk Bayraktar'dan Ali Babacan'a tokat gibi cevap
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Türk SİHA'larıyla ilgili açıklamasına Baykar Genel Müdür Haluk Bayraktar'dan çok sert tepki geldi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dünyanın hayranlıkla izlediği Türk SİHA'larının üreticisi olan Baykar'ı hedef alarak "Burada yanlış şu, devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, aşağı yukarı tek şirkete aktarılıyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin gururu olan Baykar firmasından Babacan'a çok sert tepki geldi.
Haluk Bayraktar: Milletimize havale ediyoruz
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından Ali Babacan'ın açıklamalarına cevap verdi.
Haluk Bayraktar açıklamasında, ''Sn. Babacan, BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz. Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA’larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.
"Özür dilemek erdemdir"
Haluk Bayraktar açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Yüksek teknolojiden, milli teknolojiden bihaber olmanız, size müfteri olma hakkı tanımaz. Kaportacılıkla, Hacı Murat arabalarla paradigma dönüştüren Milli SİHA’ların farkını TEKNOFEST’e gelen çocuklar size anlatabilir. Fitne fesat odakları yerine onlara kulak vermeniz hakikati duymanızı sağlar. Özür dilemek erdemdir. Erdemli olmayı deneyin..."