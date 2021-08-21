Haluk Bayraktar'dan alçaklığa sert tepki: Biz tazminattan bıktık, bunlar yalan söylemekten bıkmadılar

ABD'den fonlanan Birgün Gazetesi, bugün yayınladığı haberinde yine TEKNOFEST’i ve Bayraktarları hedef aldı.

“TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor” başlığıyla yayımlanan haberde gençlerin teknoloji ve uzay çalışmaları görmezden gelindi. Birgün’ün hedef gösterdiği Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından BirGün’ün haberine tepki gösterdi.

''Bu iftiraları yargıya taşıyacağım''

“Her yıl aynı yalan aynı iftira” diyen Bayraktar, BirGün’ün yalan haberi sonrası hukuki yollara başvuracağını şu ifadelerle dile getirdi:

35 teknoloji yarışması, 2 yürütücü, 72 paydaş kurum ile 200 bin yarışmacının başvurduğu dünyanın en büyük teknoloji organizasyonu TEKNOFEST'e atılan bu iftiraları Milli Teknoloji Hamlesine gönül verenler için yargıya taşıyacağım!

Haluk Bayraktar paylaşımından bir süre sonra T3 Vakfı’nın konuya ilişkin açıklamasını da yayınladı.

“Tek kuruş gelirimiz yok!”

T3 Vakfı, Birgün’ün iddialarının asılsız olduğunu belirterek, vakfın TEKNOFEST’ten herhangi bir gelir elde etmediğini ifade etti. Vakfın açıklaması şu şekilde; T3 Vakfı olarak 73 paydaşımızla birlikte 4 yıldır dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST’i düzenliyoruz.

TEKNOFEST paydaşlarımız bu organizasyonda yarışmalar düzenliyor, bu yarışmalara katılan gençlere projelerini gerçekleştirme imkanı sunuyor, malzeme destekleri, ödüller veriyor. Vakfımız bu organizasyondan 1 kuruş gelir elde etmiyor, bilakis hem maddi katkı sunuyor hem de binlerce gönüllümüzle birlikte bu işe öncülük ediyor.

''Kendi düzenlediği yarışmaları kendi imkanları ile gerçekleştiriyor"

Türkiye Bilimsel ve teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da TEKNOFEST paydaşlarımızdan biri. 2005'ten beri düzenlediğimiz Elektrikli Araç Yarışları ile 2016'dan beri düzenlediği İHA Yarışmalarını 4 yıldır TEKNOFEST'te düzenliyor, böylece çok daha geniş kitlelerle buluşuyor. TÜBİTAK tıpkı diğer paydaş kurumlar gibi bu yarışmalarla ilgili vakfımıza herhangi bir ödeme yapmıyor, para aktarmıyor. Kendi düzenlediği yarışmaları kendi imkânları ile doğrudan gerçekleştiriyor. Biz TEKNOFEST'e öncülük etmekten gurur duyuyor, Mütevelli Heyeti Başkanımız Sn. Selçuk Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Haluk Bayraktar'ın ülkemize yaptığı hizmetler ile iftihar ediyoruz.

“Biz tazminattan bıktık, yalan söylemekten bıkmadılar”

İftiralarla hukuk önünde hesaplaşmayı sürdüreceğiz. Biz iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar.

Selçuk Bayraktar da tepki gösterdi

T3 Vakfı'nın açıklamalarını Twitter hesabından paylaşan Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bir anlayış var ki maalesef; Ne yalandan utanıyor, ne de algı ve iftiradan usanıyor. "Gelin el ele ülkemize faydalı bir iş yapalım" desen; Aynı fütursuz hevesi, usanmaz enerjiyi maalesef bulamazsın! Hayat kısa. Onu iyiye, doğruya, güzele, faydalıya harcarken yorulmalı..." diye yazdı.