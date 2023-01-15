Haluk Bayraktar: Komplo teorilerine hoş bakmam ama...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'ın devlet tarafından fonlandığı iftirası büyük tepki çekmişti.

Aynı zamanda firari FETÖ'cü Cevheri Güven ve Türkiye düşmanı Michael Rubin'in açıklamaları üst üste geldi.

"Komplo teorilerine hoş bakmam ama..."

Bu durumu sosyal medya hesabından değerlendiren Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Komplo teorilerine hoş bakmam ama son iki günde; Tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin'in Baykar'a yaptırım çağrısı, Kaçak fetöcünün YouTube iftiraları, Ali Babacan ve yardımcılarının iftiraları, Peş peşe gelen bu saldırıların arasında korelasyon mu var, yoksa nedensellik mi?" dedi.

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