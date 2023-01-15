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Gündem Haluk Bayraktar: Komplo teorilerine hoş bakmam ama...
Gündem

Haluk Bayraktar: Komplo teorilerine hoş bakmam ama...

Baykar CEO'su Haluk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, büyük bir komploya dikkat çekti. Türkiye'nin milli SİHA'larının üreticisi Baykar'a yapılan saldırıların bir tezgahın parçası olduğunu ima etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 21:31:00 - 2023-01-15 21:35:35
Haluk Bayraktar: Komplo teorilerine hoş bakmam ama...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'ın devlet tarafından fonlandığı iftirası büyük tepki çekmişti.

Aynı zamanda firari FETÖ'cü Cevheri Güven ve Türkiye düşmanı Michael Rubin'in açıklamaları üst üste geldi.

"Komplo teorilerine hoş bakmam ama..."

Bu durumu sosyal medya hesabından değerlendiren Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Komplo teorilerine hoş bakmam ama son iki günde; Tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin'in Baykar'a yaptırım çağrısı, Kaçak fetöcünün YouTube iftiraları, Ali Babacan ve yardımcılarının iftiraları, Peş peşe gelen bu saldırıların arasında korelasyon mu var, yoksa nedensellik mi?" dedi.

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