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Teknoloji Halktan para toplayıp Bayraktar TB2 aldılar!
Teknoloji

Halktan para toplayıp Bayraktar TB2 aldılar!

Bayraktar TB2 SİHA almak için halktan bağış toplayan Litvanya Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile anlaşma imzalandığını duyurdu. Alınan Bayraktar TB2 Ukrayna'ya verilecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 13:59:00 -
Halktan para toplayıp Bayraktar TB2 aldılar!

Litvanya hükümeti geçen ay sonunda yardım kampanyası başlatarak Ukrayna’ya bağışlanmak üzere Bayraktar SİHA’sı satın alacaklarını duyurmuştu. Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir ile Bayraktar alımı için anlaşma imzaladığını belirtti.

Açıklamada “Bugün Litvanya ve Türkiye, savunma sanayii alanında işbirliği anlaşması imzalayarak Ukrayna için Bayraktar satın almamızı sağladı. Bayraktar için para Litvanya vatandaşları tarafından toplandı. Satın almanın mümkün olduğunca hızlı olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” denildi.

3 günde 5 milyon euro

Ukrayna Parlamentosu RADA, 29 Mayıs’ta açıklama yaparak Litvanya’nın Bayraktar alımı için sadece üç gün içinde 5 milyon Euro toplandığını duyurmuştu. Parlamento Başkan Yardımcısı Oleksandr Korniyenko açıklamada güçlü bir drone ürettikleri için Türkiye heyetine de teşekkür etmişti. Litvanya hükümeti ise 28 Mayıs’ta açıklama yaparak Bayraktar alımı için Litvanya halkının sadece üç günde 5 milyon Euro bağışladığını duyurmuştu.

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