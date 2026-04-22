Halkın yaşadığı çadırlarda fare ve haşere problemi baş gösterdi

Gazze Şeridi'nde çadırlarda yaşamak zorunda kalan sivil halk, son günlerde artan bir fare ve haşere problemiyle karşı karşıya.

Gazze'de hava sıcaklıkları yükselirken fareler, pireler ve diğer haşerelerdeki artış, çadırlarda yaşayan yüz binlerce yerinden edilmiş insanın yaşadığı problemleri daha da artırdı.

Zor şartlarda yaşayan Filistinliler haşerelerin derme çatma barınakları istila ettiğini, çocukları ısırdığını ve yiyecekleri kirlettiğini söyledi. Yardım kuruluşları ise bunun giderek büyüyen bir halk sağlığı tehdidi olduğu uyarısında bulundu.

Han Yunus'un güney kenti yakınlarında bir çadırda yaşayan yerinden edilmiş Filistinli Muhammed er Rakab, "Çocuklarım ısırıldı. Hatta oğullarımdan biri burnundan ısırıldı" dedi. Aslen Beni Suheyla'dan olan 32 yaşındaki inşaat işçisi "Gece boyunca uyuyamıyorum çünkü sürekli çocukların başında nöbet tutmak zorundayım" diye konuştu.

Barınaklar sahildeki yumuşak kumun üzerine kurulduğu için sıçanlar çadır duvarlarının altını kolayca oyabiliyor ve insanların derme çatma kilerler ve mutfaklar kurduğu iç bölümlere ulaşabiliyor.

BM'ye göre, Gazze'nin 2.2 milyonluk nüfusunun 1.7 milyonu halen kamplarda yaşıyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi OCHA, mart ayında yaptığı saha ziyaretlerinin ardından "bu kamplarda yaşam koşullarının haşere ve parazit istilasıyla anıldığını" açıkladı.

Gazze'nin merkezindeki El Aksa Hastanesi pediatri bölümü başkanı Hani el Fulayt, AFP'ye ekibinin uyuz gibi deri enfeksiyonlarıyla her gün karşılaştığını söyledi.

Fulayt, "Bu deri enfeksiyonlarının şiddeti, bu çocukların ve ailelerinin temel kamu hijyeninden yoksun sert koşullarda yaşaması ve güvenli suyun tamamen yokluğu nedeniyle daha da arttı" dedi.

Oğlunun vücudunda döküntüler çıkan Sabirin Ebu Tayyib, bunun nedenini kamptaki koşullara bağladı. Oğlunun vücudunun üst kısmını kaplayan döküntüleri göstererek, "Lağım sularıyla dolu çadırlarda ve okullarda yaşıyoruz. Onu doktorlara ve hastanelere götürdüm ama hiçbir şey fayda etmiyor. Gördüğünüz gibi döküntü hala duruyor" dedi.

Bir diğer Gazzeli Galiya Ebu Selmi, kızının yaklaşan düğünü için hazırladığı kıyafetlerin fareler tarafından kemirildiğini fark etti. Ebu Selmi, Han Yunus'taki çadırın içinde delik deşik olmuş giysileri ayıklarken, "Pireler sadece çocuklarda değil yetişkinlerde de cilt alerjilerine neden oldu" diye konuştu.

53 yaşındaki kadın, ailesinin Ekim 2023'ten bu yana 20 kez yerinden edildiğini ve İsrail sınırına yakın Abasan el Kebira kasabasındaki evlerine halen dönemediklerini söyledi.

Ateşkese rağmen İsrail, Gazze'ye giriş yapılan tüm noktaları kontrol etmeyi sürdürüyor. Yardım sevkiyatları yoğun şekilde denetleniyor ve sıklıkla reddediliyor.

