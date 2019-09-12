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Halkın sempozyuma ilgisi yoğun

Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl 13.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:02
Halkın sempozyuma ilgisi yoğun

Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl 13. kez gerçekleştirdiği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi tarafından 13.’sü düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, vatandaşlar ile iç içe bir şekilde sürüyor. Sanatçıların ürettikleri eserler üzerindeki çalışmalarının yanı sıra alandaki etkinlikler, Eskişehirlilerden yoğun ilgi görüyor. Sanatçıların eserleri üzerinde çalıştıkları alan sanatseverlerden yoğun ilgi görürken yerel üreticilerin yer aldıkları satış stantları da vatandaşların akınına uğruyor. Bu kapsamda son olarak bir gurup öğrenci de sempozyum alanını ziyaret etti. Ziyaretlerinde 6 ülkeden 10 sanatçının, 60 asistan eşliğinde gerçekleştirdiği çalışmaları inceleyen öğrenciler, pişmiş toprak sanatının ortaya çıkışına da tanıklık etme fırsatı yakaladı. Öte yandan alanda gerçekleştirilen sanatçı sunumları, çocuk atölyeleri, yerel üretici stantları, konser programları, torna yarışmaları ve sergiler deEskişehirli sanatseverlerin beğenisini topluyor.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç konuya ilişkin, “Eskişehir halkı sempozyumu da çok benimsedi. Zaten vatandaşlarımız kabul edip katılmasa, destek vermese, 13.’sü yapılamazdı” değerlendirmesinde bulunurken; sempozyum her yıl olduğu gibi bu yıl da bünyesinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler ile halkın benimsediği ve iç içe olduğu bir etkinlik olması özelliğini sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:02
  1. sanat
  2. sergi
  3. konser

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