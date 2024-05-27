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Gündem Halkın sabrı taştı! İsrail ve ABD'ye ait binaların önlerinde protestolar başladı
Gündem

Halkın sabrı taştı! İsrail ve ABD'ye ait binaların önlerinde protestolar başladı

Yeniakit Publisher
2024-05-27 23:54:00 - 2024-05-28 01:02:07

Refah'taki kanlı katliamın ardından Türkiye'nin birçok ilinde ABD ve İsrail'e ait binalarda eylem yapıldı.

İstanbul başta olmak üzere Adana, Diyarbakır, Bursa ve Konya gibi birçok ilde siyonistlere ve siyonistin destekçisi ABD'ye ait binalarda gösteriler düzenlendi.

İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluk binasına havai fişekler atıldı.

Hamas dün Refah'taki saldırının ardından İslam alemine seslenerek, "sesinizi yükseltin" çağrısı yapmıştı.

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