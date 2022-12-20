  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Halkın parası ayağa düştü! CHP'li rüşvetçi belediyeden 200 CHP'li vekile 1500 TL'lik ayakkabı!
Siyaset

Halkın parası ayağa düştü! CHP'li rüşvetçi belediyeden 200 CHP'li vekile 1500 TL'lik ayakkabı!

CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye bütçesinden yaklaşık 200 CHP’liye 1500 liralık Skechers marka spor ayakkabısı gönderdi. CHP’den yapılan açıklamada, ayakkabı hediyesi parti tarafından reddedildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 15:01:00 -
Halkın parası ayağa düştü! CHP'li rüşvetçi belediyeden 200 CHP'li vekile 1500 TL'lik ayakkabı!

CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, partisinin milletvekillerine ve bazı parti meclis üyelerine belediye bütçesinden Skechers marka ayakkabı gönderdi. Başkan Kılıç’ın yeni yıl hediyesi olarak gönderdiği ayakkabı sayısının yaklaşık 200 kişi için olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca ayakkabının 1500 lira değerinde olduğu da öğrenildi.

BELEDİYE BÜTÇESİNDEN VEKİLLERE HEDİYE

Belediye bütçesinden gönderdiği ayakkabılara bir de mesaj ekleyen Kılıç, “Ayağınıza taş değmesin” sözleriyle seçim öncesi yapılacak çalışmalara vurgu yaptı.

Ali Kılıç’ın bu hareketi kısa sürede büyük tepki toplarken, CHP’den konuyla ilgili bir hamle geldi.

İFŞA OLUNCA ‘İADE EDİYORUZ’ AÇIKLAMASI

Kılıç’ın bu hediyesi sosyal medyada ifşa olunca, CHP TBMM yönetiminden döndü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP Grup Yönetimi olarak Maltepe Belediye Başkanınca yapılmak istenen bu gönderimi doğru bulmadığımızı belirterek, grubumuza gönderilen paketlerin Meclis’e kabulü ve dağıtımını engelledik. Bizi aşan alternatif yollarla yollandı ise paketler milletvekillerimizce iade edilecektir.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23