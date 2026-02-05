Halkın oyuyla seçildi! Enterprise Türkiye ‘Yılın İtibarlısı’ oldu

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car, elde ettiği başarıları ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Enterprise, yürüttüğü operasyonlarla elde ettiği başarılarla Marketing Türkiye ile pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırması baz alınarak bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” çerçevesinde ödüle layık görüldü. The ONE Awards’ın temelini oluşturan “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırması kapsamında, yılın öne çıkan markaları ve iş ortakları her sene olduğu gibi yine halk jürisinin oylarıyla belirlendi. Pazarlama sektörünün en önemli standartlarından biri haline gelen ödül kapsamında yapılan araştırmada; farklı sektörden yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan iş ortakları, 12 ilde toplam bin 200 kişiyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi. Enterprise “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nin araç kiralama kategorisinde halk jürisi tarafından “Yılın İtibarlısı” ödülüne layık görüldü. Ödüller Kuruçeşme Divan’da düzenlenen törende sahiplerine takdim edildi.

Ödül hakkında açıklamalarda bulunan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “The ONE Awards gibi tamamen halk oylamasına dayanan, itibarı merkeze alan bir ödüle layık görülmek bizim için son derece değerli. Bu ödül, Enterprise Türkiye olarak müşterilerimizle kurduğumuz güvene, hizmet kalitemize ve ekiplerimizin özverili çalışmalarına duyulan takdirin somut bir göstergesi. Araç kiralama sektöründe ‘Yılın En İtibarlısı’ seçilmek, doğru yolda olduğumuzu bir kez daha teyit ederken; müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilir hizmet anlayışını odağımıza alarak daha iyisini sunma motivasyonumuzu da güçlendiriyor. Bizi bu ödüle layık gören tüm tüketicilere, emeği geçen ekip arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

50’ye yakın kategori bulunuyor!

İlk kez 2015 yılında 12 sektör üzerinden yapılan “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü”nde zaman içinde farklı sektörlerden gelen talepler doğrultusunda ölçümlemenin ve ödüllerin kapsamı genişletildi. The ONE Awards 12’nci yılında 50’ye yakın kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markalarla; bu başarının en büyük paydaşları olan halkla ilişkiler, reklam, medya planlama ve dijital ajansları da düzenlenen törende ödüllerini aldı.