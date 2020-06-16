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Sağlık

’’Halkımızı kurallara uymaya, uymayanlarıda uyarmaya davet ediyorum’’

Kütahya’nın Emet ilçesinde nadir görülen şüpheli vaka sayılarında ve pozitif vakalarda beklenmeyen artışlar üzerine Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:43:50 -
’’Halkımızı kurallara uymaya, uymayanlarıda uyarmaya davet ediyorum’’

Kütahya’nın Emet ilçesinde nadir görülen şüpheli vaka sayılarında ve pozitif vakalarda beklenmeyen artışlar üzerine Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan vatandaşları uyardı.


Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’ Normalleşme süreci bizleri yanıltmasın. Henüz tehlike geçmedi.Lütfen kurallara uyup, uymayanlarıda uyaralım Son dönem Emet merkez ve köylerde görülen vaka ve şüpheli vakalarının da tehlikenin geçmediğini gösterdiğini görüyüoruz. Bir süredir salgınla mücadele yoğun bir mücadele içinde olan halkımız, normalleşme sürecinde tedbiri elden bırakmamalı, bilakis dahada artırmalı. Normalleşme döneminde işyerlerimiz açılıp, sosyal yaşam artarken, halkımız hem kendileri hemde sevdikleri için daha dikkatli olmak zorunda. Bu dönemde sosyal mesafeye daha çok dikkat etmeli ve asla maskesiz sokağa çıkmamalıyız. Bu salgını bertaraf edecek olan kurallar değil, kurallara uyan halkımız olacaktır. Birkez daha tüm halkımızı kurallara uymaya,uymayanlarıda uyarmaya davet ediyorum “dedi.

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