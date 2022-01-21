Halkımız ahâksız programlara toplu tepki göstermeli

Resul Ekrem Şahan Ankara

Televizyon kanallarında gösterilen dizi, film gibi programlarda kumar, cinsellik, alkol içerikli ve şiddet meyilli tanıtımların oldukça fazla yer verilmesi de toplum ahlakını tehdit ediyor. Akit’e konuşan Pedagog Serap Buharalı, bu tür tehditlere karşı nasıl önlem alınması gerektiğine yönelik açıklamada bulundu.

Filtreleme getirilmeli

Toplumun medya okuryazarlığında bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Buharalı, şunları dile getirdi: “Bireyin ailecek izlemeyeceği şeyi belirleyebilmesi gerekir. Dizi, film vb. programlarda kumar, cinsellik, alkol içerikli ve şiddet meyilli tanıtımlara karşı bilinçli bir kitleye ihtiyacımız var. Fakat halkımız bu noktada korunaklı değil. Çünkü medya şu anda hayatımızın her anında yer alıyor. Sırf vakit geçirmek amacıyla birçok diziyi izleniyor. Vatandaşın ne önüne gelirse izleme gibi bir durumu söz konusu. O yüzden de bilinçli bir medya okuryazarlığında devletin ön ayak olması gerekiyor. Bu duruma ulaşana kadar da dizilerde, filmlerde bir filtre sistemi meydana getirilmesi gerekiyor. Çünkü insan sağlığı, toplum sağlığı ve kültürel yozlaşmayı önleme açısından filitrelemelerin kullanılması gerektiğini düşünüyorum.”

Tedbir var ama tepki yok

Türk örf ve adetlerine uymayan ve izleyenlerin bütün psikolojisini bozan programlara karşı bazı tedbirlerin alındığına da dikkat çeken Serap Buharalı, şöyle devam etti: “Tedbirler konusunda birçok çalışmalar yapıldığı yönünde yetkililer uyarıyor. Ama burada şu da var. Toplumun şikayet etmesi ve tepki göstermesi gerekiyor. Bir tepki verdiğimizde muhakkak bununla ilgili yaptırımlar daha çok olur. Toplum olarak bu durumlara bizim sessiz kalmamız ve benimsememizle alakalı bir durum var. Aile yapısına zarar veren programları, dizileri ve filmlerinin reytingleri yükselten toplum.”