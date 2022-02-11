Halkı suça teşvik eden Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Fatura ödemeyeceğim' diyerek neye güveniyorsun?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Zamlar geri alınana kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğim" sözleri hakkında açıklamalar yaptı. Yazıcı, "Siz devletin kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı bir imkandan faydalanmışsanız ve bir fatura gelmişse bunu ödemek zorundasınız. Siz neye güvenerek 'Bu faturayı ödemem' diyorsunuz? Onu elbette ki kamu kurum ve kuruşlarının tahsil etme yöntemi vardır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de deniz dolgusu üzerine inşa edilecek Şehir Hastanesi çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yazıcı'ya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Zamlar geri alınana kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğim' şeklinde provokatif açıklaması soruldu.

"Vatandaşlık hakkının gereğini yapmıyorum anlamına gelir"

Yazıcı, "Siz devletin kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı bir imkandan faydalanmışsanız ve bir fatura gelmişse bunu ödemek zorundasınız. Siz neye güvenerek 'Bu faturayı ödemem' diyorsunuz. Onu elbette ki kamu kurum ve kuruşlarının tahsil etme yöntemi vardır. 'Ben faturamı ödemeyeceğim' demek, 'Borcumu ödemiyorum' demektir. Bir insanın borçlu olduğu halde borcumu ödemeyeceğim, demenin takdir edilecek bir tarafı olabilir mi? Bana göre burada vatandaşlık hakkının gereğini yapmıyorum anlamına gelir. Elbette ki fiyatları protesto edebilir, eleştirebilir; bu herkesin hakkı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da hakkı ancak tercih ettiği yöntemi yadırgadığımı, doğru bulmadığımı paylaşmak isterim. 'Borcumu ödeyeceğim ama bundan sonra elektrik kullanmayacağım', deseydi mantıklı olurdu. Buna hiçbir kimsenin diyeceği yok?" dedi.

"Enerji Bakanlığı imkanları zorlayarak halkımızın sıkıntılarını azaltmaya çalışıyor"

Elektriğe yapılan zamların keyfi değil zaruretten kaynaklandığını belirten Yazıcı, "Elektrik faturaları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Enerji Bakanlığı imkanları zorlayarak halkımızın sıkıntılarını azaltmaya çalışıyor. Elektriğe yapılan zamlar keyfi bir durum değil, zaruretten kaynaklanan durumlar. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enerji üretiminde iklim şartlarından dolayı sorunlar yaşadık. Bu sorunlardan bir tanesi de elektrik üretiminde dış kaynaklara bağımlı oluşumuzdur. Hepimiz kullandığımız materyalleri daha dikkatli kullanalım. Hükümet de elbette ki bu yükü hafifletmek için çareler bulur ve devreye sokar. Biz insanımızın gündelik yaşamını, sosyoekonomik sıkıntılarını azaltmayı politikamızın önceliği haline getirmiş bir anlayışa sahibiz" diye konuştu.