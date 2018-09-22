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Halkı sokağa çağıran yazara suç duyurusu

Provokatif yayınlarıyla bilinen Sözcü Gazetesi’nin yazarlarından Necati Doğru, Katar Emiri tarafından hediye edilen uçağı bahane ederek yazdığı köşe yazısında halkı sokağa dökmeye teşvik etti.

22 Eylül 2018 Cumartesi 12:16
Halkı sokağa çağıran yazara suç duyurusu

Ömer Faruk ŞAHİN / ANKARA

Provokatif yayınlarıyla bilinen Sözcü Gazetesi bir skandala daha imza attı. Gazetenin yazarlarından Necati Doğru köşe yazısında Türkiye Cumhuriyeti’ne, Katar Emiri tarafından hediye edilen uçağı bahane ederek, “80 milyon insan sokağa dökülerek protesto başlatsa… Katar Emiri’nden ‘terbiyesiz, küstah, yakışıksız bir cömertlikle’ hibe geldiği söylenen saray süslü uçak geri gönderilse” ifadeleri ile halkı sokağa çağırdı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Doğru’nun yazısında kullandığı ifadelerin Türkiye’yi bilerek dost ülke ve komşularıyla husumet içine çekmek anlamına geleceğini belirten araştırmacı-yazar İsmail Nacar ise, Sözcü gazetesi yazarı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 12:16
  1. Sözcü Gazetesi
  2. Necati Doğru
  3. Türkiye Cumhuriyeti
  4. Katar Emiri
  5. İsmail Nacar

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