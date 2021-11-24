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Gündem Halkı provoke etmeye çalışan hesaplara soğuk duş! Harekete geçildi
Gündem

Halkı provoke etmeye çalışan hesaplara soğuk duş! Harekete geçildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı sokağa çağıran 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." duyurusunu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 16:09:00 - 2021-11-24 16:16:37
Halkı provoke etmeye çalışan hesaplara soğuk duş! Harekete geçildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), halkı provoke etmeye çalışan hesaplarla ilgili düğmeye bastı.

EGM'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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