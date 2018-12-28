OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Televizyonlar üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ‘ipe götürme’ söylemlerinin artması, bazı isimlerin halkı sokağa çağırmasının cezasız kalması ve söz konusu programlara RTÜK tarafından komik cezalar verilmesi ‘Halkı isyana çağırmanın cezası bu olmamalı’ yorumlarına neden oldu.

Verilen cezalar cezalar cayırıcı değil

Konuya ilişkin Akit’e özel değerlendirmelerde bulunan Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı, “RTÜK’ün verdiği cezaları çok hafif bulduğumu söylemem gerekiyor” dedi.

Mehmet Sarı, “Türkiye’de yaşanabilecek bir kaos ortamını bir daha hiçbir insan kaldıramaz. Verilen cezaların hafif olması bu kişilerin bir daha bu cezayı işlememesi için bir caydırıcılık taşımıyor. Cezaların verilmesinin asıl nedeni suçu işleyen kişiyi akıllandırmak ve bir daha aynı hataları yapmasını engellemektir. Bu olay sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden değerlendirilmemeli. Hiçbir ülke seçilmiş Cumhurbaşkanını muhalif kesimlerin bu tür hakaretlerine ezdirmez” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Halk TV’de yayınlanan Uğur Dündar’ın sunuculuğunu yaptığı Halk Arenası programında konuk olan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sarf ettiği provokatif sözler sonucunda haklarında soruşturma başlatılmıştı. Programa da 8 yayın durdurma cezası verilmişti. Yine FOX TV’de yayın yapan Fatih Portakal’a halkı isyana teşvik ettiği gerekçesiyle RTÜK tarafından 3 program yayın durdurma ve 1 milyon lira para cezası verilmişti.