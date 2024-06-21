Halkı aşağılamak CHP'nin özünde var

Buğra Kardan İstanbul

İslami değerlere yönelik kadim nefretiyle bilinen ve seçim öncesi sözde dine saygılıymış gibi davranarak oy devşirmeye çalışan CHP, takıyyeye devam ediyor. Genel Başkan Özgür Özel’in katıldığı canlı yayında yerel seçimlerden birinci çıkmalarını -halka ‘bidon kafa’ diyen gazeteci Yılmaz Özdil ve bunun gibilerle aralarına mesafe koymalarını ima ederek- bu ‘bidon kafa’ zihniyetinden kopuşa bağlaması inandırıcı bulunmazken, yakın dönemde gerçekleşen bazı olaylar CHP zihniyetinin aynen sürdüğünü de gözler önüne seriyor. Çocuklara yönelik Kur’an eğitimini “Ortaçağ zihniyeti” olarak gördüğünü söyleyen Özel’in Kurban Bayramı namazının akabinde kendisine, “İsrail’e tepki gösteriyorsunuz ancak Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyorsunuz” eleştirisinde bulunan vatandaşı “Ne konuştuğunu bil de konuş” diye fırçalaması bu durumun son tezahürüydü. Özel’in yardımcılarının çıkışları da kutuplaştırıcı, aşağılayıcı dilin partide devam ettiğini tescilliyor.

Sadece son günlerdeki örnekler

Yakın dönemde gerçekleşen ve CHP’de‘bidon kafa’ anlayışının devam ettiğini gözler önüne seren örneklerden bazıları şöyle:

• CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün LGS’ye girecek gençleri sabah namazına davet etmesinden rahatsız olup ÇEDES için “Ucube” ifadesini kullandı.

• CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in yanı sıra Kadıköy ve Ataşehir Gençlik Kolları, Peygamberimize iftira atan İslâm düşmanı Diamond Tema adlı ahlaksıza kol kanat gerdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• İçkili eğlenceleri ve LGBTİ sapkınlara yönelik desteğiyle tepki çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef alarak, “Benim Diyanet İşleri başkanım değil, inancım gereği onu kabul etmiyorum” dedi.

İmamoğlu küplere bindi

Kendilerine oy vermeyen vatansever seçmeni aşağılamayı adet hâline getiren CHP’de başlayan takıyye sezonunu eleştiren gazeteci ve yazarlar, “Bidon kafa’ siyasetinin CHP’nin özü” olduğu görüşünde birleşti. akit’e konuşan gazeteci-yazar Murat Özer, şunları söyledi: “Özel, ‘bidon kafa’ zihniyetinden kopuş konusunda inandırıcı değil. Öyle anlaşılıyor ki Özel, kıvrak ya da esnek olduğu takdirde oy toplayacağını düşünüyor. Yoksa ideolojik bir dönüşümleri yok. Özel’in ekibi de öyle. Özel’e yakın birinin gidip LGS adaylarını dua etmeye çağıran bir kuruma yüklendiğini, diğerinin İslâm düşmanı Diamond Tema’yı koruyup kolladığını görmedik mi? Tüm kodları İslâm düşmanlığına bina edildiği için CHP’nin bu doğal olmayan duruşuna Yılmaz Özdil gibi intibak edemeyenler çok. Zannediyorum, Özel’in, Özdil gibilere bu yeni duruşa ikna etmesi mümkün değil. Özel, CHP için başka bir yol olmadığını biliyor. Hatırlayın, 2023 seçimlerinden galip çıkmak için Kılıçdaroğlu’nun yapmadığı kalmadı. Kılıçdaroğlu, evvela FETÖ ve PKK’yı yanına aldı. Ardından Davutoğlu, Karamollaoğlu ve Babacan’la ittifak etti. Akla gelen her şeyi yaptı ama yenilgiden kurtulamadı. Özel de Kılıçdaroğlu’nun yöntemini uyguluyor. CHP’nin 2023’te ittifak ettiği örgütleri, güçleri tek potada buluşturmak için elinden geleni yapıyor. Tabii Özel, yerel seçimlerde milliyetçi-muhafazakâr seçmenin CHP’ye oy verdiğini de gördü. Özel, yerel seçimlerde elde ettiği başarıyı tahkim etmek için milliyetçi-muhafazakâr cenaha makul siyasetçi profili ortaya koyma derdinde. Her şey bir yana bu ‘bidon kafa’ polemiği büyüyecek. Özel’in ‘bidon kafa’ çıkışı İmamoğlu ve fonlu CHP medyasını sinirlendirdi. Özel’e karşı kampanyaları şiddetlenecek.”

Halkın dinine, ahlâkına, kültürüne düşman olan kafadan nasıl bir normalleşme bekleniyor ki!

CHP’deki ‘bidon kafa’ kavgasını akit’e değerlendiren araştırmacı-yazar Mehmet Fırat ise şunları söyledi: “CHP’yle alâkalı yeni bir şey ifade etmek ne mümkün. Bu yapı, 1923’ten bu yana aynı. CHP’de dönüşüm falan yok. Orada Genel Başkan değişiyor ama keyfiyet değişmiyor. Özel ve ekibinin ‘Normalleşme’ diye tutturduğu dil,bizzat kutuplaştırmanın ve bozgunculuğun dilidir! Özgür Özel, bir taraftan CHP içi iktidar ve hizip kavgalarından galip çıkmaya bir taraftan da kendisine verilen rolü oynamaya çalışıyor. Hak ve hakikat düşmanı olan bir yapının başında bulunan Özel’in ‘bidon kafa’ çıkışı inandırıcı değil. Çünkü o, halka itibar etmiyor. Çünkü o, halkı fırçalamaktan geri kalmıyor. Kur’an eğitimi için ‘Ortaçağ zihniyeti’ diyen de o idi. Müslüman halka tepeden bakan CHP, karşısında konumlananları ‘bidon kafalı’ olarak ilan ederken solucan kafalı seçmenine laf söyletmez! İçme, çıplaklık, heykel dikme ve hayvani arzularını tatmin etme dışında birşey beklemeyin bu yapıdan. En son Allah Resulü’ne iftira ve hakaret eden Diamond Tema isimli müptezeli de bu yapı savunmuştu. CHP’lilere göre düşünce hürriyeti, hem Allah’a hem Resulü’ne hem de İslâm’a sövüp hakaret etmek. Nedense CHP’liler, aynı özgürlüğü Mustafa Kemal’e laf edenlere göstermezler, Hak ve hakikatin konuşulmasına tahammül edemezler! Gazze gibi iyi ve kötünün savaşında bile siyonist işgalci İsrail’e karşı duran Hamas’ı terörist ilan ettiler! Bir defa CHP’de değişen ve normalleşen ne? Müslüman halkın dinine, diline, ahlâkına, tarihine, kültürüne düşman bir kafadan nasıl bir normalleşme bekleniyor ki! CHP hep böyle idi, böyle de devam edecek.”