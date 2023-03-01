Halkevleri Genel Başkanı polise saldırdı: Yakana da böyle yapışıyorum
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hükümete yönelik provokasyon çabaları giderek artıyor. Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, polisin yakasına yapıştı.
Ankara'da izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, kendisini uyaran polis ekiplerine "Bugün burada bu eylem yapılacak. Biz 23 gündür Hatay’da dayanışmayı örenleriz. Siz kimsiniz? Defolun gidin." diye seslendi.
Polise saldırdı
Uyarılara aldırmayan Merttürk, daha sonra "Buradan gitmiyorum. Yakana da böyle yapışıyorum" diyerek yanında bulunan polise saldırdı.
Gözaltına alındı
Yaşanan arbede sonrası Merttürk'ün de aralarında bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı.
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