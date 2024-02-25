Halkçı Ekrem’in maskesi düştü! CHP’li İBB'nin BELTUR soygunu

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Süt ve birkaç kent lokantasıyla halkçılık edebiyatı yapan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediyenin BELTUR tesislerinde ise ultra lüks mekanlarla yarıştığı ortaya çıktı. Beltur lokantalarında sade bir yumurtayı 79 liradan, tostu 135 liradan, iki kişilik kahvaltının 495 liradan sattığı tespit edildi. Misyonu İstanbullunun en yüksek hizmet kalitesini ve en uygun fiyat kombinasyonu ile sunmak olan BELTUR’un fahiş ücretlendirmeye rağmen sinek avlaması ve iflasın eşiğine İmamoğlu yönetiminin beceriksizliğini gözler önüne serdi.

Yumurta 79 Hamidiye su 20 lira

AK Parti belediyeciliğinde hiç zarar etmemesine rağmen İmamoğlu gelir gelmez borç batağına saplanan ve 5 yıldır zarar eden BELTUR’da fiyatlar şöyle: 2 kişilik kahvaltı 495 lira, Sıra köfte 990 lira, tek kişilik kahvaltı tabağı 215 lira, marketlerde ortalama 3 lira fiyatı olan yumurta 79 lira, sahanda sucuk 165 lira, İBB’nin diğer iştiraki Hamidiye su 20 lira, kutu içecekler 35 lira, çay 15 lira. AK Partili ilçe belediyelerinde daha uygun fiyatlar bulunurken; BELTUR tesislerinde, Izgara köfte 215, Mantar Dolgulu Dana biftek 395, Tavuk şnitzel 235, Saray usulü etli mantı 175 liradan satışa sunuluyor. Fahiş menü sözde halkçı geçinen İmamoğlu’nun maskesini bir kez daha düşürürken belediye tesislerinin ultra lüks mekanlarla yarıştığı deşifre oldu.

İBB’nin gözbebeği BELTUR’un iflası

Ekrem İmamoğlu’nun yandaşlara peşkeş çekerek, CHP’li yöneticilerin aile sigortalarını yaptırarak aile çiftliğine çevirdiği ve 5 yıldır zarar eden BELTUR’un 2023 yılında 226 milyon lira zararı bekleniyor. İş bilmez yönetim tarafından iflasın eşiğine getirilen şirketin aktif büyümesinde de gerileme yaşandığı görülmüştü. 2018 yılında 55 milyon TL aktif sermayesi olan şirkete İBB Meclisi, son olarak 2022’de 60 milyon liralık sermaye artışı için onay vermişti.