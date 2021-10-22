  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Halkbank'tan ABD'deki ceza davasına ilişkin açıklama: Tüm yasal haklarımız kullanılacaktır
Gündem

Halkbank'tan ABD'deki ceza davasına ilişkin açıklama: Tüm yasal haklarımız kullanılacaktır

Halkbank, ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapılan itirazın reddedildiğini, kararın temyiz edilmesi için tüm yasal hakların kullanılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 23:02:00 -
Halkbank'tan ABD'deki ceza davasına ilişkin açıklama: Tüm yasal haklarımız kullanılacaktır

Halkbank, ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapılan itirazın reddedildiğini, kararın temyiz edilmesi için tüm yasal hakların kullanılacağını duyurdu.

Halkbank'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğumuz itiraz Mahkeme tarafından reddedilmiştir. İkinci İstinaf Mahkemesinin ret kararının temyiz edilmesi için tüm yasal haklarımız kullanılacaktır. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilerine sunarız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan'dan 'Beni kim rezil etti' harekâtı
Gündem

Ali Babacan'dan 'Beni kim rezil etti' harekâtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan her ziyaretinde esnaftan ve vatandaştan tepki görmüştü. Parti içerisinde Babacan'ın rezil rüsva olduğ..
Mahmut Tanal’a kör kalan Cumhuriyet AYM Başkanını konuşturdu
Gündem

Mahmut Tanal’a kör kalan Cumhuriyet AYM Başkanını konuşturdu

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Akit’i Basın İlan Kurumu’na şikayet edip resmi ilan kesme cezası verilmesini istedi. Basın özgürlüğünü ayakla..
Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti!
Medya

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay 59 yaşında sette geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybet..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay