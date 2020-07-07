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Spor

Halkbanklı voleybolcular, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti

Yeniakit Publisher
2020-07-07 10:20:44 -
Halkbanklı voleybolcular, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti

ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı'na, sezon öncesi sağlık kontrolleri yapıldı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu hazırlıkları için bir araya gelen Halkbank oyuncuları, Koru Hastanesinde sağlık taramasından geçirildi.

Voleybolcular, kontrollerin ardından Selim Sırrı Tarcan Voleybol Salonu'nda "eklem hareket açıklığı testi, Y balans ve sıçrama testlerine" tabi tutuldu.

Sporcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları da negatif çıktı.

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