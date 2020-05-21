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Spor

Halkbank, Sloven voleybolcu Toncek Stern'le yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:59:52 -
Halkbank, Sloven voleybolcu Toncek Stern'le yollarını ayırdı

ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Sloven pasör Toncek Stern'in yeni sezonda kadroda yer almayacağını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu devre arası A takım kadrosunda yer alan ve verilen görevleri hem antrenman hem de maçlarda layıkıyla yerine getiren oyuncumuz Toncek Stern, önümüzdeki sezon aramızda olmayacaktır." denildi.

Mavi-beyazlı kulüp, Sloven voleybolcuya takıma katkıları için teşekkür ederek spor yaşamında başarı diledi.

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