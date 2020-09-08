  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Halkbank oyuncusu Murat Karakaya: "Burası dışarıdan göründüğünden çok daha fazlası"
Spor

Halkbank oyuncusu Murat Karakaya: "Burası dışarıdan göründüğünden çok daha fazlası"

"Bu camianın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" - "Umarım vakalar maçlarımızın ve ligimizin önüne yeniden geçmez"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:03:37 -
Halkbank oyuncusu Murat Karakaya: "Burası dışarıdan göründüğünden çok daha fazlası"

ANKARA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank'ın bu sezon kadrosuna kattığı smaçör Murat Karakaya, yeni takımından transfer teklifi aldığında gururlandığını belirtti.

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Murat Karakaya, "Voleybola kendini adamış, kızı ve eşi için yaşayıp oynayan bir voleybolcuyum. Bu sezon Halkbank ile oynayacağımız her kupayı kazanmak istiyorum ve tüm benliğim ile buna odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de "voleybol" denince ilk akla gelen kulübün Halkbank olduğunu dile getiren Murat, "Gerek ismi, gerekse yakaladığı ve herkese ispatladığı başarıları ile her Türk voleybolcusunun oynamak istediği bir takım. Ben de transfer teklifi aldığımda gururlandım ve anlaşma sürecimiz uzun sürmedi. Antrenmanlara başladıktan sonra gördüm ki burası dışarıdan göründüğünden çok daha fazlası. İmkanları, çalışma sistemi, tesisleri, sporcuya verdiği değeri, yönetimi, antrenörleri ve çalışanları ile başarıya odaklanmış tek bir vücut adeta. Bu camianın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni takımının yarıştıkları tüm kulvarlarda kupalara sahip olduğuna dikkati çeken Murat, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle çalışıyoruz. Resmi ve dostluk maçlarında iyi sonuçlar aldık. Ligin başlaması ile daha çok odaklanacağız. Hedeflerimize ulaşacağımızdan kuşkum yok. Haftada üç maç oynayacağız. Elbette salgın izin verirse. Umarım vakalar maçlarımızın ve ligimizin önüne yeniden geçmez. Eğer tedbirlerimizi alamazsak, korkarım ligimizi yeniden durdurmak zorunda kalabilirler. Biz voleyboldan bir daha kopmak istemiyoruz."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 81 ilde yeni koronavirüs tedbirleri
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 81 ilde yeni koronavirüs tedbirleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan kritik toplantının ardından millete seslendi...
Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı
Gündem

Nevşin Mengü ahlaksızlığa sahip çıktı

Türkiye'de ve dünyanın çoğu ülkesinde ahlaksız dizilere karşı çığ gibi bir tepki oluşurken, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Nevşin Mengü ahlaks..
Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler
Dünya

Onlarca hükümet yetkilisi ve askere idam cezası verdiler

Yemen'de İran'ın desteklediği Husilere bağlı sözde mahkeme, Suudi Arabistan'a yardım etmek ile suçlanan 109 hükümet yetkilisi ile asker hakk..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı